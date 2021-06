Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ngày 15/6, đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Thủy (36 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Krông Năng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, một người sống cùng dãy trọ với chị Thủy ở hẻm 175, đường Y Moan, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) thấy cháu Nguyễn Thành Công (1 tuổi, con trai chị Thủy) bò ra trước cửa phòng gào khóc.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường

Khi người này chạy tới kiểm tra thì phát hiện cháu nhỏ sùi bọt mép, da tím tái. Nhìn vào trong phòng trọ, người này tá hỏa phát hiện chị Thủy đã tử vong giữa nền nhà, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, người này đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Lợi cùng Công an TP. Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Công an cùng người dân đưa cháu Công tới BV Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, vợ chồng chị Thủy đến đây ở trọ được khoảng 1 tháng nay để đi làm thuê. Điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn.

