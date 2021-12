Trạm Y tế lưu động có chức năng điều trị, quản lý theo dõi người mắc Covid-19 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Trạm Y tế lưu động số 1 Huyện Thanh Trì (Hà Nội) chính thức vận hành và thu dung điều trị người mắc Covid-19 từ ngày 26/11 với quy mô 300 giường bệnh.

Chức năng của trạm y tế là quản lý, theo dõi, điều trị người mắc Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Kịp thời chăm sóc và điều trị ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện, giảm chi phí y tế, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế tại địa phương. Đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Bên ngoài, trạm y tế lưu động được bố trí biển theo quy chuẩn chung

Theo ông Nguyễn Tiến Trung, Trưởng Phòng Y tế huyện Thanh Trì cho biết, tính đến chiều 1/12, cơ sở đã tiếp nhận, thu dung 10 bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Bác sỹ Tuấn, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì thông tin, các trường hợp bệnh nhân được thu dung tại trạm nhìn chung có tâm lý ổn định. Được theo dõi sức khỏe hàng ngày được cấp phát thuốc bổ và thuốc điều trị quy định.

Trạm Y tế được bố trí trạm gác đảm bảo an ninh, hệ thống giám sát qua camera 24/7 do lực lượng công an phụ trách, điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển do quân đội vận hành. Khu tiếp nhận bệnh nhân, khu vực chuyên môn của cán bộ, nhân viên y tế do trung tâm y tế huyện đảm nhiệm. Được bố trí ô tô chuyên dụng để vận chuyển bệnh nhân.

Hệ thống giám sát qua camera 24/7

Khu cách ly được chia làm 2 loại đối tượng người bệnh gồm: người mắc Covid-19 khỏe mạnh, không có triệu chứng và người mắc có triệu chứng nhẹ (hắt hơi, sổ mũi, ho khan…).

Khu khử khuẩn được bố trí ngay ngoài cổng trạm y tế lưu động

Toàn bộ khu cách ly, điều trị được quây hàng rào tôn ngăn cách với các khu khác

Khu bệnh nhân có triệu chứng và không có triệu chứng được bố trí ở 2 tòa nhà tách biệt

Trước đó, ngày 21/11, Sở Y tế Hà Nội gửi công văn đến UBND các quận, huyện, thị xã, hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19.

Từ ngày 1/12, các quận, huyện (trừ 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) thực hiện thu dung, điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ.

Đình Hiếu