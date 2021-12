BHXH tỉnh An Giang vừa phát động chương trình “Tặng thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày 23/12, ông Đặng Hồng Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh An Giang cho biết, khi những người khó khăn chẳng may bị mắc bệnh, họ phải vay mượn để chữa trị làm cho cuộc sống khó khăn ngày càng khó khăn, tạo thành một vòng luẩn quẩn giữa nghèo khó và bệnh tật. Thấu hiểu, chia sẻ với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, BHXH tỉnh An Giang đã phát động phong trào “Tặng thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương”.

“Trước nhất là với chính công chức, viên chức trong toàn hệ thống BHXH tỉnh và sau đó là thư ngỏ đến các đơn vị, DN, nhà hảo tâm để cùng chung tay giúp cho người dân khó khăn có tấm thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe lúc ốm đau, bệnh tật. Chúng tôi hiểu rằng, chia sẻ, yêu thương là việc làm nhân văn, nhân đạo là truyền thông tương thân tương ái ngàn đời của người dân Việt Nam”, ông Đặng Hồng Tuấn nói.

Tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn huyện An Phú, An Giang

Dù mới chỉ phát động được ít ngày nhưng Chương trình Tặng thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương của BHXH tỉnh An Giang đã có sức lan tỏa lớn khi nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều đơn vị, DN, nhà hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh.

BHXH tỉnh An Giang thống kê, tính đến ngày 22/12/2021, tổng số tiền đã vận động, quyên góp là trên 295.000.000 đồng. Trong đó, công chức và viên chức trong hệ thống BHXH tỉnh đóng góp trên 121.000.000 đồng và các đơn vị, DN, nhà hảo tâm đóng góp trên 174.000.000 đồng.

Với số kinh phí ban đầu này, chương trình dự kiến có khoảng 1.727 thẻ BHYT để trao tặng. Theo kế hoạch trao tặng thẻ BHYT, BHXH tỉnh An Giang sẽ phối hợp các cơ quan quản lý đối tượng lập danh sách, HSSV, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người dân tộc, người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ BHYT để trao tặng trên địa bàn toàn tỉnh...

Để nhiều người dân hơn nữa được bảo vệ trong mạng lưới an sinh xã hội, được quỹ BHYT thanh toán chi phí khi đi KCB, giúp giảm gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn... BHXH tỉnh An Giang kêu gọi tấm lòng hảo tâm của quý đơn vị, DN, nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức để giúp người dân khó khăn có thẻ BHYT, đặc biệt là khi Tết đến Xuân về.

“Tất cả thông tin ủng hộ và tặng thẻ BHYT đều được công khai rõ ràng mà bất cứ người dân, DN nào quan tâm đều có thể kiểm tra”, đại diện BHXH tỉnh nói.

Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc với Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và tặng thẻ BHYT cho tín đồ có hoàn cảnh khó khăn

Cũng theo BHXH tỉnh An Giang, với mục tiêu là tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn, nên số tiền DN, công ty, nhà hảo tâm ủng hộ ưu tiên được sử dụng để trao tặng cho chính thân nhân của NLĐ trong DN, công ty, nhà hảo tâm đề xuất. Nếu các đơn vị không có đề xuất, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý đối tượng để lập danh sách và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị, DN, nhà hảo tâm.

Thúy Ngà