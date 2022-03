Hàng vạn kit test Covid-19 do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế ngăn chặn khi đang được vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày 18/3, Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển 50.000 bộ kit test Covid-19 và một số hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ.

Tài xế Hướng (ảnh nhỏ) cùng hàng vạn kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, trên tuyến QL 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Phong Điền phát hiện xe ô tô tải mang biển số 43H-012.09 do tài xế Hoàng Phú Hướng (SN 1972, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe chạy hướng Hà Nội - Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Bên trong chiếc xe tải, cơ quan công an phát hiện 50 thùng giấy carton, mỗi thùng có 50 hộp, mỗi hộp 20 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 được chi nhánh một Công ty CP dược phẩm tại Hà Nội thuê vận chuyển vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phát hiện trên xe có một số hàng hóa do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ như quần áo, giày dép.

Hiện, Công an huyện Phong Điền đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số hàng hóa trên xe để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quang Thành