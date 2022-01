Nọi gọi nhóm thanh niên địa phương đến hành hung cán bộ làm nhiệm vụ khi bị công an yêu cầu chấm dứt việc thăm bạn gái ở khu cách ly.

Ngày 18/1, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lương Văn Nọi (24 tuổi, trú xã Keng Đu) về tội Chống người thi hành công vụ.

5 thanh niên đánh công an ở khu cách ly. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 người khác gồm: Lô Văn Hương (23 tuổi), Lương Văn Khăm (25 tuổi), Moong Văn Khăm (20 tuổi) và Lương Văn Ca (26 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn).

Theo cơ quan chức năng, khuya 15/1, sau chầu nhậu, Nọi trèo tường rào, đột nhập vào khu cách ly Covid-19 tại nhà cộng đồng ở bản Huồi, xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) để nói chuyện với bạn gái mới quen.

Lúc này, cán bộ Công an xã Keng Đu phát hiện và yêu cầu Nọi chấm dứt hành vi vi phạm nhưng nam thanh niên không chấp hành. Nọi sau đó gọi thêm 4 người bạn đến khu cách ly tấn công khiến một công an đang làm nhiệm vụ bị thương.

Khi người dân quanh khu vực đến can ngăn thì nhóm thanh niên bỏ chạy.

Theo Zing