Ông Lưu Sỹ Quyết, thôn Ngọc Sơn, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bị bố con nguyên Bí thư xã đánh nhập viện do nhắc nhở đốt gốc cây bưởi của gia đình.

Theo phản ánh của ông Quyết, gia đình ông Trần Bá Kế đang làm móng xây nhà giáp phần đất của gia đình ông.

Chiều ngày 29/11 vừa qua, vợ chồng ông Kế, bà Nam có dọn dẹp cỏ, sau đó tấp vào gốc 2 cây bưởi của gia đình ông Quyết đốt.

Ông Quyết phát hiện sự việc, có nói với ông Kế không được làm thế, thì giữa hai bên xảy ra cãi vã.

Lúc này hai vợ chồng ông Kế có cầm dao và gậy sắt dọa đánh, nên ông Quyết phải bỏ chạy về nhà (cách đó khoảng 500m).

Ông Quyết bị hai bố con nguyên Bí thư xã đánh nhập viện

Về nhà, ông nói với vợ là bà Thiều Thị Hoa về sự việc hai cây bưởi đang bị đốt. Bà Hoa lập tức chạy ra múc nước để dập lửa thì bị anh Trần Văn Phú (con trai ông Kế) tát một cái vào mặt khiến bà loạng choạng ngã xuống mương nước.

Thấy vợ bị đánh, ông Quyết chạy lại thì lập tức bị ông Kế ôm ngang người để con trai đấm liên tục vào mặt, mũi khiến ông Quyết bất tỉnh.

Mặc cho máu tuôn chảy, hai bố con ông Kế vẫn tì, đè không cho ông Quyết ngồi dậy. Sau đó bố con ông Kế gọi công an xã xuống giải quyết vụ việc, lúc này gia đình mới đưa được ông Quyết vào trạm y tế xã sơ cứu, rồi xuống bệnh viện huyện Hà Trung.

Tại đây, bác sĩ nói mắt của ông đã bị dập nhãn cầu và phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Mắt Thanh Hóa điều trị.

Sự việc đã hơn một tháng nhưng chưa thấy cơ quan chức năng làm rõ

"Sự việc đã hơn 1 tháng, có người dân ở đây chứng kiến. Gia đình chúng tôi đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh", ông Quyết cho biết.

Còn theo ông Trần Bá Kế, nguyên nhân dẫn đến việc trên là do trước đó gia đình ông với nhà ông Quyết có mâu thuẫn đất đai. Ông cũng thừa nhận có việc xô xát trên.

"Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng tôi có dọn cỏ trên mảnh đất đang chuẩn bị xây nhà để đốt. Ông Quyết ra chửi bới và dùng đá ném vợ chồng tôi, sẵn cầm cái gậy trong tay nên tôi đập vào người ông ấy một cái. Vừa lúc con trai đi làm ngang qua, thấy vậy nó nhảy xuống can rồi cả hai bên ôm nhau vật lộn xuống đường dẫn đến xây xát.

Sau khi xảy ra sự việc ông Quyết đi viện, gia đình tôi đã mang 5 triệu đồng xuống thăm hỏi thuốc men, nhưng gia đình ông này không nhận. Các nội dung trong đơn phản ánh thì ông ấy nói sao chẳng được. Sự việc đúng sai thế nào, đang được công an huyện điều tra, làm rõ", ông Kế nói.

Được biết, ông Trần Bá Kế từng làm Chủ tịch và Bí thư xã nhiều năm nay, mới về hưu được khoảng 5 tháng. Con trai ông là Phạm Văn Phú, hiện đang là Xã Đội trưởng của xã Hà Sơn.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Hà Sơn thừa nhận, có sự việc trên xảy ra trên địa bàn.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã xuống hiện trường củng cố hồ sơ. Do vụ việc có liên quan tới cán bộ xã, nên để cho khách quan công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên cho công an huyện điều tra, làm rõ”, ông Định cho biết.

