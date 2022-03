Cụ bà 83 tuổi đang điều trị Covid-19 nhắc nhở nhà bên mở nhỏ nhạc karaoke. Một gã đàn ông đã hành hung cụ.

Tối 3/3, Công an xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng xác nhận đã lập hồ sơ vụ xô xát xảy ra trên địa bàn khiến hai người bị thương, báo cáo lên Công an huyện An Lão.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Ngô Thị Hảo (40 tuổi) cùng mẹ là Nguyễn Thị Hội (83 tuổi) cùng trú thôn An Hội, xã An Tiến.



Theo phản ánh của chị Hảo, mẹ và bố (90 tuổi) của chị đang mắc Covid-19. Cả hai đang điều trị tại nhà, thường xuyên mất ngủ.



Chị Hảo đã làm đơn trình báo lên các cơ quan chức năng về toàn bộ sự việc



Tối 2/3, nhà hàng xóm đối diện mở nhạc lớn, tổ chức hát karaoke khiến 2 bệnh nhân già không nghỉ ngơi được. Cụ ông liên tục kêu đau đầu.



Vợ chồng chị Hảo có sang gần bờ rào nói vọng qua nhà hàng xóm đề nghị giảm âm lượng. Khi nhận được lời đề nghị của gia đình chị Hảo, hai bên xảy ra to tiếng với nhau.

Cụ bà 83 tuổi đang là bệnh nhân F0 bị đánh thương tích đầy người

Một người đàn ông từ nhà hàng xóm liên tục chửi bới, đe dọa bà cụ.



Một lúc sau, người đàn ông này đi xe máy qua, đạp cánh cổng đang khóa rồi xông vào nhà cụ Hội.



Người này ùng khúc cây đấm, đá, tát liên tục và vật chị Hảo xuống đất. Khi bà Hội ra can, người này lấy khúc cây đánh nhiều lần vào tay, chân bà cụ.

Đối tượng đạp tung cánh cổng đang khoá của gia đình người già

Hậu quả, chị Hảo bị chảy máu mũi, xước tay và sưng ở phần đầu. Cụ Hội bị thâm tím, xây xước, có cả vết rách máu nhiều máu ở chân, tay. Bà cụ được con cháu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó.

Công an xã An Tiến cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã đến hiện trường lấy lời khai, phục vụ điều tra. Kẻ gây ra vụ hành hung trên có tên là Đạt, 41 tuổi, người cùng địa phương.



