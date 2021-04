Tối qua (4/4), cảnh sát phát hiện hai lái xe dương tính với ma túy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Sáng 5/4, Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) thông tin, làm việc với cơ quan chức năng, 2 tài xế khai nhận được bạn mời, do cả nể nên đã sử dụng ma túy.

“Phát hiện hai lái xe ô tô dương tính với ma túy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây đã là trường hợp thứ 8 bị Đội 2 phát hiện trong đợt cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy của Bộ Công an”- Trung tá Nguyễn Trường Sơn nói.

Ông Sơn thông tin cụ thể, tối 4/4, lực lượng tiến hành dừng, kiểm tra đối với xe ô tô con biển số 14A-444.XX do tài xế Nguyễn T. C. (27 tuổi), thường trú tại Quảng Ninh điều khiển theo hướng Hải Phòng – Hà Nội. Qua kiểm tra nhanh nước tiểu, kết quả lái xe C. dương tính với ma túy.

Tiếp đó, đến khoảng 21h20’, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm tài xế Lê Trần T. Q. (24 tuổi), thường trú tại Nam Định điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển số 30G:479.XX vi phạm với hành vi trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Lê Trần T. Q. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết về Hải Phòng chơi với bạn, đi bar có sử dụng ma tuý (kẹo, ke) do bạn mời.

Còn tài xế Nguyễn T. C. khai, đi dự sinh nhật bạn tại Vân Đồn, khi bạn mời, do cả nể và nhận thức về pháp luật hạn chế nên đã sử dụng ma tuý.

Quyết Nguyễn