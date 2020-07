Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), Công an quận Đống Đa trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Đảng bộ TP đang tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; thủ đô và cả nước đang nỗ lực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thay mặt lãnh đạo TP, ông Vương Đình Huệ nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chiến công của phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), Công an quận Đống Đa; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giành được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.