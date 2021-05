Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu xử lý 2 công ty để dịch bệnh lây lan ở Khu công nghiệp An Đồn.

Chiều nay (16/5), tại buổi họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị cơ quan chức năng TP xem xét xử lý trách nhiệm đối với 2 công ty tại Khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà) trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

2 công ty bị đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm, xử phạt vi phạm, thậm chí buộc dừng hoạt động là Công ty Trường Minh và Công ty Safi.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong văn bản báo cáo của quận Sơn Trà cũng thấy rõ trách nhiệm của Công ty Safi trong việc cung cấp thông tin và chấp hành quy định phòng chống dịch chưa nghiêm túc. Về Công ty Trường Minh đến nay đã lây nhiễm ra cộng đồng có 59 người dương tính với nCoV.

Ông Quảng đề nghị Sở Tư pháp khẩn trương phối hợp với Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà xem xét xử lý hành vi vi phạm của 2 Công ty Trường Minh và Công ty Safi.

Quân đội phun khử khuẩn KCN An Đồn nơi ghi nhận các ca mắc Covid-19

"Đề nghị Sở Tư pháp, ngành chức năng phải căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu, trích xuất camera để xem xét xử lý.

Trách nhiệm như thế nào thì Tổ pháp lý của Sở Tư pháp sẽ xem xét đề xuất, kể cả việc xử phạt, thậm chí dừng hoạt động đối với 2 công ty này. Việc này phải làm nghiêm túc”, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 13/5, Công an TP Đà Nẵng ban hành quyết định khởi tố vụ án tại thẩm mỹ viện AMIDA gây lây lan dịch Covid-19 về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Tối nay, Đà Nẵng có công văn tạm dừng một số hoạt động vận chuyển

Cụ thể từ 6h ngày 17/5, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi trên địa bàn (bao gồm các loại hình ứng dụng công nghệ như GrabCar,...). Hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh (bao gồm loại hình ứng dụng công nghệ, như GrabBike,…). Hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh của người giao hàng công nghệ (Shipper).

Hồ Giáp