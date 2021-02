Hải Dương khuyên người dân kiên quyết, bình tĩnh trong chống dịch; nâng cao cảnh giác, nhưng không được hoảng sợ vì xuất hiện dịch.

Trong buổi làm việc sáng nay (26/2), tại huyện Bình Giang, nơi có 5 ca nhiễm Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã chỉ đạo toàn tỉnh nâng cao tinh thần chống dịch, chuyển dần sang giai đoạn mới.

Hải Dương chỉ còn 5 ngày để tăng tốc kiểm soát dịch

Ông Thăng nói rõ: Chính quyền phải vào cuộc quyết liệt, tận dụng từng giây, từng phút để rà tìm mầm bệnh, nhanh chóng khoanh vùng để dập dịch.

Mặc khác, cũng phải chủ động chống dịch trong điều kiện mới và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trở lại.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương: Dân không nên hoảng sợ khi chống dịch

Chúng ta còn 5 ngày vàng trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 để khống chế lần đại dịch này. Vì thế, cả hệ thống chính trị phải biết tận dụng từng giây, từng phút, nỗ lực, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên, chính quyền cũng tăng cường vận động, tuyên truyền cho dân là biết sợ dịch, nhưng không được hoảng loạn, sợ hãi. Phải bình tĩnh để chống đỡ, truy đuổi và tiến tới làm việc trở lại, Bí thư tỉnh này nhấn mạnh.

Nhận định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng chống dịch đang đi đúng hướng, ông Phạm Xuân Thăng yêu cầu cán bộ, đảng viên, các lực lượng trên tuyến đầu và toàn thể nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm cao, tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch trong 5 ngày tới thật hiệu quả.

Xét nghiệm cho toàn dân tại thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang

Đến thời điểm này, dịch Covid-19 đã được khống chế hoàn toàn ở tâm dịch đầu tiên là TP Chí Linh. Ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng cũng đã được kiểm soát. Tỉnh đang dồn sức xuống ổ dịch mới Kim Thành, tổ chức truy vết, bó chặt khu vực có ca nhiễm để xét nghiệm truy mầm. Do đó, hẹn ngày 2/3 tới, tỉnh Hải Dương hi vọng sẽ dỡ bỏ được lệnh cách ly trong an toàn.

Ghi nhận của PV VietNamNet trong nhiều ngày qua tại Hải Dương, công tác chống dịch ở đây càng về cuối càng khẩn trương nhưng hết sức bình tĩnh.

Hàng nghìn dân thị trấn Kẻ Sặt được lấy mẫu xét nghiệm sáng nay

Lực lượng công an ngoài việc tăng cường kiểm soát các chốt thì tiếp tục tổ chức mạnh mẽ việc truy vết người liên quan.

Ngành y tế đang toả ra lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng, ưu tiên ở các khu dân cư nguy cơ cao.

Tổ Covid-19 cộng đồng bước sang giai đoạn chống dịch mới

Ở các thôn, xóm và tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng đang tiếp tục được phát huy. Họ hàng ngày đi từng nhà, gõ từng cửa, hỏi tới từng người để cảnh báo, giám sát về tình hình.

Họ cũng là những cách tay đắc lực phối hợp với Sở NN-PTNT, Mặt trận tổ quốc đưa thực phẩm hàng ngày vào khu cách ly, phong toả. Từ đó, nhắc cho dân nhớ là đang chống dịch nhưng không để ai phải thiếu đói.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, cùng các chuyên gia y tế làm việc với tổ Covid-19 cộng đồng

Tổ Covid-19 cộng đồng sẽ hoạt động bền bỉ như vậy kể cả sau khi Hải Dương tháo bỏ cách ly. Khi Hải Dương tuyên bố hết dịch, tổ này vẫn phải giữ nguyên vai trò, PGS.TS Trần Như Dương sáng nay đi cùng đoàn nhấn mạnh.



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cũng lưu ý huyện Bình Giang, cần tập trung thực hiện các giải pháp để đánh giá đúng, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh tại thị trấn Kẻ Sặt, bởi việc giao thương của người dân rất lớn.

Tổ Covid-19 cộng đồng tại ổ dịch Kim Thành tiếp nhận thực phẩm mang cho dân đang cách ly

Trước khi cho phép chợ thị trấn Kẻ Sặt hoạt động trở lại và trong quá trình mở cửa, huyện cần đánh giá các nguy cơ dịch bệnh theo quy chuẩn của Bộ Y tế để cho phép hoạt động, phòng chống dịch.

Địa phương cần tập trung cao độ thực hiện truy vết, xét nghiệm để khống chế dịch liên quan đến ca bệnh tại thị trấn này, vừa được ghi nhận ngày hôm qua.



Bình Giang và các địa phương trong tỉnh chuẩn bị thật tốt các phương án để tổ chức hoạt động sản xuất an toàn sau khi kết thúc cách ly xã hội, ông Thăng nói thêm.

PGS.TS Trần Như Dương đánh giá cao cách thức chống dịch tại Hải Dương

Tỉnh Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp tự đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn; đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá từng doanh nghiệp trước khi cho hoạt động trở lại.

Mỗi doanh nghiệp cần lập các tổ kiểm soát Covid-19 để duy trì thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch; yêu cầu công nhân, người lao động chấp hành nghiêm phòng chống dịch tại công xưởng và ngoài giờ làm việc.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương tặng quà tri ân các y, bác sỹ đang chống dịch nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tại buổi làm việc nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, ông Thăng cùng các lãnh đạo tỉnh cũng đã tặng hoa, quà tri ân các cán bộ y tế đang tham gia ở tuyến đầu chống dịch của Hải Dương.

Không hỗ trợ iframe

Bí thư Hải Dương: 'Còn 8 ngày vàng để kiểm soát dịch bệnh' Hải Dương đã đi gần nửa chặng đường trong 14 ngày cách ly, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu quyết tâm dùng 8 ngày còn lại để kiểm soát dịch trên toàn tỉnh.

Nguyễn Thu Hằng