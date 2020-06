Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ công tác, chờ đủ tuổi hưu.