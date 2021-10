Bình Dương dự kiến sẽ cho phương tiện cá nhân lưu thông liên tỉnh giữa vùng giáp ranh với TP.HCM kèm theo một số điều kiện, điều chỉnh so với dự thảo của phía TP.HCM.

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản góp ý phương án di chuyển liên tỉnh của người lao động nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn của UBND TP.HCM.

Lực lượng chức năng kiểm soát người từ TP.HCM về Bình Dương - Ảnh: H.N

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất với phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận, trong đó có tỉnh Bình Dương về việc cho phép đưa đón chuyên gia, người lao động đi lại làm việc liên tỉnh, cũng như cho phép người dân đi xe cá nhân giữa vùng giáp ranh của hai địa phương, kèm theo một số điều kiện như: đã tiêm vắc xin đủ 2 mũi hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng và có giấy xét nghiệm âm tính 7 ngày/1 lần.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị phía TP.HCM điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình lưu thông, hoạt động sản xuất.

Cụ thể, với phương án đưa đón chuyên gia, người lao động liên tỉnh bằng ô tô, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất điều kiện của người ngồi trên xe đưa đón là người đã tiêm vắc xin đủ 2 mũi hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng và có giấy xét nghiệm âm tính 7 ngày/1 lần.

Còn đối với người mới tiêm 1 mũi vắc xin sau 14 ngày thì phải có giấy xét nghiệm âm tính 7 ngày/2 lần, tăng 1 lần xét nghiệm so với phương án dự thảo của TP.HCM trước đó.

Bên cạnh đó, người lưu thông liên tỉnh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương bằng xe cá nhân phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin và có giấy xét nghiệm âm tính định kỳ 7 ngày/2 lần, điều chỉnh điều kiện bao gồm cả người đã tiêm 1 mũi sau 14 ngày và xét nghiệm 7 ngày/1 lần trong dự thảo của TP.HCM.

UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị người lưu thông liên tỉnh bằng xe cá nhân còn phải có giấy xác nhận về việc lưu thông thể hiện nội dung về địa điểm, cung đường theo mẫu thống nhất.

Do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị việc người lao động di chuyển bằng xe cá nhân liên tỉnh chỉ áp dụng với các địa bàn giáp ranh của 2 địa phương là TP Thủ Đức (TP.HCM), TP Thuận An, và TP Dĩ An (Bình Dương).

Để tạo điều kiện cho việc lưu thông, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị cho phép doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm cho người lao động và tự chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm này, hoặc tổ chức xét nghiệm cho người lao động thông qua các cơ sở y tế.

Xuân An