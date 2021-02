Hai người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Khi cách ly tập trung ở Bình Dương được 9 ngày, 2 người này bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành đề nghị hỗ trợ truy tìm 2 người đàn ông Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly.

Hai đối tượng Xu Wei và Ly Dong Jia

Thông báo do Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ký.

Theo thông báo, vào ngày 10/2, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 13 người Trung Quốc không có thị thực, nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam, hiện ngụ ở phường Bình Thắng (TP Dĩ An).

Những người này đang chuẩn bị tìm cách qua Campuchia để tìm việc làm thì bị công an phát hiện, đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế TP Dĩ An.

Đến tối 18/2, Ly Dong Jia (SN 2001) và Xu Wei (SN 1989) đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Xuân An