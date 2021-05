Chiều tối nay (3/5), Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT xử phạt thêm 1 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, trước đó, tối 1/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tài khoản Facebook “P.L” của chị Phạm T.L. (sinh năm 1990, trú ở phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) bình luận với một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook liên quan đến tình hình dịch Covid-19 ở huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam).

Chị L. tại cơ quan chức năng

Xác định nội dung thông tin về tình hình dịch được tài khoản Facebook “P.L” đăng tải, bình luận không đúng sự thật, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam đã mời chủ tài khoản Facebook trên đến làm việc.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị Phạm T.L. thừa nhận về sai phạm của mình. Sau đó, ngành chức năng đã yêu cầu người này gỡ bỏ thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Quyết Nguyễn