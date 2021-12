Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 10 cán bộ trưởng phòng, trưởng công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Hà Nội sang vị trí công tác mới.

Sáng 21/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 10 cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện.

Theo quyết định, Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an TP Hà Nội. Thành ủy Hà Nội cũng đã có Quyết định chuẩn y vị trí Phó chủ nhiệm Thường trực Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an TP Hà Nội đối với Đại tá Nguyễn Bình.

Giám đốc Công an Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt. Ảnh: ANTĐ

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Công an huyện Thanh Trì, nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Đào Thanh Bình - Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Trì.

Đại tá Dương Văn Hiếu - Trưởng Công an quận Cầu Giấy nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ.

Thượng tá Thành Kiên Trung - Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng Công an quận Cầu Giấy.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Chu An Thanh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định

Thượng tá Trần Chí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Oai.

Đại tá Nguyễn Thành Trung - Trưởng Công an huyện Ứng Hòa nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Chương Mỹ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng Công an quận Đống Đa nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Mỹ Đức.

Thông tin về thủ đoạn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo Tiền ảo có thể là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố do có thể chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền "sạch".

Nhị Tiến