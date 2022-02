Sáng 9/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Đắk Đoa, Gia Lai xảy ra, Cục đã cử đoàn công tác phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương điều tra giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT cử đoàn công tác do một Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đến hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ TNGT, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào lúc 1h45 phút ngày 9/2, tại đường liên xã Đắk Sơmei - Hà Đông (địa phận làng Bokrei, xã Đắk sơmei, huyện Đắk Đoa), xe tải chở mỳ biển số 81C-111.25, trọng tải 16 tấn do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đắk Sơmei, thì lao xuống vực. Trên cabin có chở 9 người.

Hậu quả làm chết 6 người, bị thương 3 người.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi các nạn nhân bị thương

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong.

Danh sách nạn nhân trong vụ tai nạn:



1. Tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, ngụ TP Plieku, tử vong)



2. Trần Văn Tâm (35 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong)



3. Dương Văn Dũng (38 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong)



4. Hùng (24 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong)



5. Bùi Văn Tiện (48 tuổi, ngụ thị trấn Đak Đoa, tử vong)



6. Phan Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong)



7. Guêm (23 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, bị thương)



8. Gun (31 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, bị thương)



9. Nguyễn Tấn Vinh (ngụ huyện Mang Yang, bị thương)

Đình Hiếu