Dự thảo mới đây của Bộ Công an đề xuất, bổ sung một số quy định về trách nhiệm của công an xã tương đương với trách nhiệm của công an phường, thị trấn, đồn công an.

Bộ Công an vừa hoàn thành hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại dự thảo tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công an đề xuất hai chính sách gồm: Sắp xếp tổ chức cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của công an nhân dân cho phù hợp với tình hình thực tế. Hai là chính sách bổ sung trách nhiệm của công an xã trong hoạt động điều tra hình sự.

Ở nội dung bổ sung trách nhiệm cho công an xã, dự thảo đề cập mục tiêu của chính sách này là tăng cường một bước công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cấp xã. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra hình sự thông qua việc bổ sung trách nhiệm của công an xã, tăng cường trách nhiệm của lực lượng này trong việc điều tra hình sự.

Công an xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự. Ảnh: CAND

Chính sách này bổ sung một số quy định về trách nhiệm của công an xã tương đương với trách nhiệm của công an phường, thị trấn, đồn công an cho phù hợp với việc bố trí công an xã chính quy bảo đảm an ninh trật tự.

Nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm: Công an xã, phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật, có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Đề cập đến giải pháp thực hiện chính sách, dự thảo xác định: Nghiên cứu bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho công an xã trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 nhằm bảo đảm sử dụng hết nguồn lực của công an xã trong điều tra hình sự.

Về lý do lựa chọn chính sách này, dự thảo của Bộ Công an cho biết khi đi vào thực tiễn sẽ sử dụng được nguồn lực đáng kể từ công an xã trong hoạt động điều tra hình sự góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn cấp xã.

Về dự kiến nguồn lực và điều kiện đảm bảo việc thi hành luật sau khi được thông qua, dự thảo cho biết, Nhà nước cần đầu tư một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện gồm: Phổ biến nội dung của Luật, tổ chức các đợt tập huấn, tập huấn chuyên sâu cho những người làm công tác phòng, chống ma túy; chi phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trụ sở...

Tại dự thảo, Bộ Công an kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

Đoàn Bổng