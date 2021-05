Nhận được tin báo về vụ cháy tại tiệm kinh doanh camera ở trên địa bàn, thượng úy Phạm Tấn Tài đã cùng đồng đội dũng cảm khống chế đám cháy, bảo vệ tài sản của người dân.

Hôm nay (19/5), thông tin từ Bộ Công an cho biết, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Thượng úy Phạm Tấn Tài, cán bộ Công an thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì có hành động dũng cảm cứu giúp tài sản của người dân trong vụ cháy xảy ra đêm 13/5 tại thị trấn Ngãi Giao.

UBND huyện Châu Đức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia cứu hộ trong vụ cháy.

Theo đó, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương khen ngợi, biểu dương Thượng úy Phạm Tấn Tài đã cùng đồng đội dũng cảm, nỗ lực chữa cháy, kịp thời cứu giúp nhân dân trong vụ cháy xảy ra tại địa bàn.

Nội dung thư khen nêu: “Mong đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nhiệt thành của tuổi trẻ Công an nhân dân, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác và chiến đấu, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Đồng thời, đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền, biểu dương tấm gương đồng chí Phạm Tấn Tài và thay mặt lãnh đạo Bộ tổ chức trao thưởng đối với đồng chí Phạm Tấn Tài.

Hình ảnh Thượng úy Tài ướt đẫm mồ hôi sau khi cùng đồng đội tham gia dập lửa.

Trước hành động dũng cảm của Thượng úy Tài và đồng đội, chiều 18/5 UBND huyện Châu Đức cũng tổ chức khen thưởng cho cá nhân Thượng úy Tài và tổ chức tham gia cứu hộ trong vụ cháy, gồm: Trung tá Phạm Công Lương, Đội phó đội Điều tra tổng hợp Công an huyện; ông Dương Văn Bích, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố; ông Đỗ Văn Hiếu, anh Lê Trúc Linh, cùng trú khu phố La Vân, TT. Ngãi Giao và ông Nguyễn Đức Cảnh, lái xe Công ty CP XD & PT Đô thị Châu Đức, cùng tập thể Công an huyện Châu Đức.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã biểu dương và ghi nhận tinh thần vì cộng đồng, chủ động, tích cực trong công tác chữa cháy của những người tham gia.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới, quần chúng nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong công tác PCCC, cùng chung tay với lực lượng chức năng xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Thượng úy Phạm Tấn Tài, đang công tác tại Công an thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Trước đó, vào khoảng 22h20 ngày 13/5, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh camera tại khu phố La Vân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Thượng úy Phạm Tấn Tài đã cùng với đồng đội nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dũng cảm, không quản hiểm nguy, sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, leo lên mái nhà nỗ lực dập lửa bùng phát dữ dội và ngăn không để cháy lan sang các nhà lân cận.

Sau đó, Công ty CP XD & PT Đô thị Châu Đức điều 1 xe bồn chứa nước đến hỗ trợ phun nước, cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát và 2 xe chữa cháy chuyên dụng đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Quang Hưng