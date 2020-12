Chiều nay (7/12) tại TP.HCM, người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm về vụ án sai phạm tại Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận trong cuộc họp báo chiều nay, tính đến nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 13 người trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC), BQL đường cao tốc Quảng Nam- Đà Nẵng và các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an

13 người này đều bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thiếu tướng Tô Ân Xô nói thêm, vụ án đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có quan khác.

Trước hết, cơ quan điều tra xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm về pháp luật xảy ra trong quá trình giám sát, thi công xác nhận nghiệm thu công trình dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo vào khai thác sử dụng gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Được biết, Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (tức VEC) là chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với tổng chiều dài là 139,2 km, tổng mức đầu tư là 34.500 tỷ đồng. Dự án đầu tư này sử dụng vốn vay ODA của JICA và WB, vốn đối ứng trong nước.

Cao tốc hơn 34 nghìn tỷ vá chằng vá đụp ngay khi mới đưa vào sử dụng

Quá trình thi công được chia thành 2 giai đoạn, tương ứng với 2 đoạn tuyến của dự án. Tuy nhiên, khi vừa hoàn thành, tuyến cao tốc này đã vá chằng vá đụp, có tới 291 vị trí hư hỏng, ổ gà, ổ voi phải sửa chữa khắc phục trong thời gian qua; diện tích mặt đường cao tốc hư hỏng khoảng 1.663m2.

Theo điều tra, VEC lựa chọn nhà thầu nước ngoài đến từ Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc… đều có năng lực. Nhưng sau đó các gói thầu bị chia nhỏ.



VEC còn ký hợp đồng thuê liên danh tư vấn giám sát OC-KEI-SMEC (Nhật Bản) giám sát thi công đoạn cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam), và CDM Smith (Mỹ) giám sát thi công đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi. Tuy nhiên trên công trình, chỉ có ít chuyên gia nước ngoài mà phần lớn là các kỹ sư người Việt yếu năng lực, thiếu kinh nghiệm thực hiện việc giám sát dự án.

Các đơn vị tư vấn giám sát không có công cụ để kiểm tra chất lượng, thí nghiệm độc lập mà phụ thuộc vào nhà thầu thi công. Vì vậy, tư vấn giám sát không phát huy được tính độc lập, tự chủ về chuyên môn, không giám sát được chất lượng công trình nhưng vẫn ký xác nhận chất lượng công trình.

Phước An