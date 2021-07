Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an tối nay (27/7) xác nhận với VietNamNet, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2). Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Ông Trần Văn Nam

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tải sản cho nhà nước.

Trước đó, trong thông cáo ngày 6/7/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị kết luận, ông Trần Văn Nam, với cương vị là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020.



Ngoài ra, ông Nam còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh uỷ và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hoá tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự.



Bộ Chính trị nhận định những vi phạm này rất nghiêm trọng, gây thất thoát lớn ngân sách của Đảng, Nhà nước, nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật, một số bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương và cá nhân các đồng chí, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.



Vì vậy, Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam.

Đoàn Bổng