Hơn 40.000 sách đã in thành phẩm và bán thành phẩm tại hai cơ sở in ấn ở Hà Nội bị lực lượng chức năng tạm giữ chiều nay (19/7).

Khoảng 16h chiều nay, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội kiểm tra hai cơ sở in ấn có địa chỉ tại phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) và phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai cơ sở in ấn có dấu hiệu xuất bản hàng chục nghìn ấn phẩm, sách giáo khoa chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tổ chức kiểm đếm sơ bộ và niêm phong, tạm giữ phương tiện in ấn và các đầu sách.

Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ kiểm đếm số lượng các ấn bản tại công ty in Kết Thành. Ảnh: Đoàn Bổng

Ước tính có hơn 40.000 đầu sách thành phẩm và bán thành phẩm bị tạm giữ. Ảnh: Đoàn Bổng

Khoảng 18h, ghi nhận của VietNamNet tại cơ sở in ấn của công ty cổ phần in và truyền thông Kết Thành (địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2) cho thấy, lực lượng chức năng đang kiểm đếm các đầu sách tại nhà xưởng.

Tại đây, hàng chục nghìn đầu sách thành phẩm và bán thành phẩm cùng nhiều dây chuyền thiết bị được cơ quan chức năng niêm phong, tạm giữ để điều tra làm rõ nguồn gốc.

Một nguồn tin từ Cục An ninh chính trị nội bộ xác nhận, các đầu sách tại đây tập trung chủ yếu là sách tiếng Anh và loại sách bán chạy trên thị trường, có giá trị cao. Một số đầu sách ghi tên Nhà xuất bản Giáo dục, tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện có nhiều lỗi sai so với bản gốc, nếu lưu hành trên thị trường sẽ gây nguy hại cho các em học sinh.

Lãnh đạo phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội kiểm tra sách tại cơ sở in Kết Thành. Ảnh: Đoàn Bổng

Xưởng in của công ty Kết Thành rộng hàng trăm mét vuông. Ảnh: Đoàn Bổng

Được biết, thống kê sơ bộ ban đầu tại cơ sở in Kết Thành, lực lượng chức năng ước tính có khoảng trên 30.000 cuốn sách thành phẩm và bán thành phẩm. Còn tại cơ sở in thuộc phường Phú Đô, có khoảng 10.000 cuốn (chưa in thành phẩm). Cục An ninh Chính trị nội bộ cùng các đơn vị chức năng của TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến các vụ in sách lậu quy mô lớn, tháng 6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng của TP Hà Nội triệt phá đường dây chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả là sách giáo khoa tại Công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát (Hà Nội) để tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng thu giữ hàng triệu cuốn sách giáo khoa giả cùng nhiều sổ sách, chứng từ kế toán liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sách giả nêu trên.

Qua nắm bắt của cơ quan chức năng, đối tượng tiêu thụ sách giả của đường dây trên là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, lợi nhuận thu được từ số sách giả này khoảng 50 tỷ đồng.

Đoàn Bổng