Ngày 18/3, Bộ Công an tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp cùng đại diện các bộ, ngành liên quan để thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hoạt động định danh và xác thực điện tử. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý dân cư của cơ quan chức năng, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, công dân, đáp ứng yêu cầu về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân…

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập có thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm, mô hình xây dựng định danh và xác thực điện tử của một số quốc gia; đồng thời kế thừa một số nội dung dự thảo Nghị định do Bộ thông tin và Truyền thông xây dựng… Bộ Công an đã xây dựng nghị định về định danh và xác thực điện tử gồm 6 chương, 42 Điều.

Bộ Công an đã đăng dự thảo Nghị định trên cổng thông tin của Chính phủ và Bộ Công an để xin ý kiến và đã có văn bản gửi xin ý kiến chính thức của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra của Đề án 06 với từng bộ, ngành rất rõ ràng. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc cần khắc phục như về thể chế, quy trình, công nghệ để thực hiện thông suốt từ trung ương xuống cơ sở để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, với hệ thống công an 4 cấp, đặc biệt là lực lượng công an chính quy ở các xã sẽ giúp các bộ, ngành xuống tận cơ sở hoàn thành dữ liệu chuyên ngành của từng đơn vị trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư đang được Bộ Công an “nuôi sống” trên toàn quốc.

Để Nghị định về định danh và xác thực điện tử ra đời, đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác, Bộ Công an cũng đề nghị Cục kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi với nhau, làm việc với các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo.

