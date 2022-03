Ngày 11/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) và Viện KSND Tối cao và ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra thực địa dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành đo đạc, bay flycam, đối chiếu bản đồ, bản vẽ do các Sở ngành có liên quan của tỉnh Bình Thuận cung cấp để làm rõ các nội dung liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm trong việc chuyển đổi từ sân golf sang đất ở đô thị và giao đất giá rẻ, không qua đấu giá.

Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

Được biết, dự án này trước đây là sân golf do nước ngoài làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 62 ha. Tháng 11/2013, Tập đoàn Rạng Đông mua lại sân golf này. Sau đó được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chuyển đổi sang dự án khu đô thị. Đây được xem là khu đất "vàng" ven biển đẹp nhất nằm ở trung tâm TP Phan Thiết hiện nay.

Việc cho phép chuyển đổi từ sân golf sang khu đô thị đã vấp phải sự phản đối của một số người trong đó có ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận. Ông Đinh Trung đã trực tiếp gửi đơn kiến nghị đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ một số dấu hiệu sai phạm trong qúa trình cho phép chuyển đổi và giao đất đối với dự án này.

Bộ Công an xác minh thực địa Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang xác minh 9 dự án đất đai đầu tư phát triển nhà ở thương mại ở Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đó có dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư và dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (03 lô đất số 18,19,20).

Trước đó, ngày 10/2, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm ông: Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở TN&MT; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên PGĐ Sở TN&MT tỉnh và Ngô Hiếu Toàn, PGĐ Sở Tài chính tỉnh do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

