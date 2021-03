UBND TP.HCM vừa có quyết định kiểm điểm trách nhiệm ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội về những sai phạm xảy ra tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM.

Theo đó, UBND TP đưa ra hình thức “phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Lê Minh Tấn do có thiếu sót theo Kết luận nội dung tố cáo số 4474/KL-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TP.HCM.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Lê Minh Tấn bị phê bình

UBND TP cũng yêu cầu ông Tấn triển khai các biện pháp khắc phục.

Trước đó, ngày 24/2, UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận đối với các nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn liên quan công tác bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật nhân viên làm việc tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM - nơi xảy ra vụ việc Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều bé gái

Theo kết luận, người tố cáo cho rằng ông Lê Minh Tấn bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim, Phó giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu, giữ chức Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội, tại thời điểm tháng 8/2018 khi chưa đủ điều kiện. Cụ thể, bà Kim không có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, không có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Ngoài ra, trong nội dung tố cáo cũng cho rằng ông Võ Thanh Quang giữ chức Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM trong thời gian dài (khoảng 15 năm), không có chuyên môn, nghiệp vụ, không có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, không có trình độ tin học và ngoại ngữ theo chuẩn quy định.

Sau khi làm việc với người tố cáo và giải trình của Giám đốc Sở LĐTB&XH, UBND TP.HCM xác định việc bổ nhiệm bà Kim chưa đúng quy định nên “nội dung tố cáo là có cơ sở”.

Về trường hợp ông Quang, UBND TP.HCM xác định nội dung tố cáo này là đúng; tuy nhiên việc rà soát điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại đối với ông Quang là trách nhiệm của Văn phòng Sở Sở LĐTB&XH và trách nhiệm của thủ trưởng nơi ông Quang công tác. Mặt khác, trách nhiệm bổ nhiệm và bổ nhiệm lại ông Quang thuộc về 2 giám đốc Sở LĐTB&XH nhiệm kỳ trước là ông Lê Thành Tâm và ông Trần Trung Dũng.

Ngoài ra, ông Tấn cũng bị tố cáo vì bao che, không xử lý kỷ luật đối với 20 người khác liên quan trực tiếp trong ca trực của ông Nguyễn Tiến Dũng, liên quan đến vụ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Từ kết quả xác minh, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm Sở LĐTB&XH trong các sai phạm nói trên.

Như VietNamNet đã thông tin, ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ Q.3, là cán bộ Phòng quản lý hồ sơ - giáo dục, tư vấn) đã có hành vi dâm ô 3 bé gái đang được quản lý tại đây, gây xôn xao dư luận.

Sau khi nhận được đơn tố giác và phản ánh của báo chí ngày 17/11/2019, các ngành chức năng của TP.HCM vào cuộc xử lý. Ngay chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng.

Tại buổi họp báo chiều 18/11, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận 3 cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, Công an quận xác định ông Dũng xâm hại 3 bé gái khoảng 2-3 lần và diễn ra trong các ca trực đêm, đổi lại các em được ông Dũng cho thuốc lá”.

Phong Thuận