Phó Giám đốc công an tỉnh TT-Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn vừa được Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này.

Ngày 31/7, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ bằng hình thức trực tuyến.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc công an tỉnh TT-Huế

Tại điểm cầu của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế.

Tiền nhiệm của Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn là Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn nhận công tác tại tỉnh ủy TT- Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh TT-Huế đánh giá cao quá trình phấn đấu, nỗ lực của Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh TT-Huế cũng tin tưởng rằng, ở nhiệm vụ công tác mới, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - tân Giám đốc Công an tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng TT-Huế ngày càng bình yên và giàu đẹp.

Đặc biệt, trước mắt chỉ đạo toàn lực lượng công an tỉnh tập trung mọi nguồn lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả và đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, xã hội trên địa bàn.

Quang Thành