100.000 suất quà gồm 10kg gạo, thùng mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được Bộ Tư lệnh TP.HCM chuyển nhanh đến người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Sáng nay, Bộ Tư lệnh TP.HCM xuất quân thực hiện cao điểm trao tặng 100.000 phần quà giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 ở 312 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đây là chiến dịch lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và sự chung tay đồng hành của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong TP và các địa phương cả nước.

Lễ xuất quân thực hiện cao điểm trao tặng 100.000 phần quà giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

Mỗi phần quà gửi đến người dân đợt này trị giá 300.000 ngàn đồng, gồm có: 10 kg gạo, 1 thùng mỳ và một số nhu yếu phẩm

Ảnh: Đình Tuyển

“Để kịp thời chăm lo cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh TP đã kết hợp với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ với sự đồng hoành của một số doanh nghiệp tổ chức cao điểm trao tặng 100.000 phần quà với tổng trị giá 30 tỷ đồng giúp nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19”- Thiếu tướng Phan Văn Xựng chia sẻ.

Mỗi phần quà gửi đến người dân đợt này trị giá 300.000 ngàn đồng, gồm có: 10 kg gạo, 1 thùng mỳ và một số nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được chuyển đến người dân hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự quan tâm, chia sẻ, động viên để bà con tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện tốt những chủ trương, quyết sách phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và TP.

Những phần quà được lực lượng cán bộ chỉ huy, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP chuyển lên xe để chuyển đến người dân vùng khó khăn vì dịch Covid-19. Ảnh: Như Sỹ

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, TP đang đứng trước khó khăn rất lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với biến chủng Delta phức tạp. Dù vậy, trong thời gian qua, toàn hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân TP đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch, chăm lo sức khỏe đời sống cho người dân để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh để TP trở lại trạng thái bình thường mới.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Mãi ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự tham gia, đóng góp của hơn 30.000 cán bộ chỉ huy, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP đã tham gia phòng chống dịch Covid-19 cũng như trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh để TP ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ảnh: Đình Tuyến

100.000 suất quà nghĩa tình sẽ được Bộ Tư lệnh TP.HCM chuyển đến người dân gặp khó vì dịch Covid-19. Ảnh: Như Sỹ

Ảnh: Đình Tuyến

Mang tặng tận tay người khó khăn. Ảnh: Đình Tuyến

“Hôm nay, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Lễ xuất quân thực hiện cao điểm trao tặng 100.000 phần quà giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Đây là việc làm nhân văn, ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mối liên hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân.

Tôi mong muốn lễ xuất quân hôm nay, với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau” để mang nhanh nhất những phần quà tình cảm, sự động viên đến với đồng bào TP gặp khó khăn, đặc biệt là những địa bàn khó khăn nhất, đối với các đối tượng khó khăn nhất như công nhân lao động thất nghiệp, người nghèo, xóm trọ ở những nơi khó tiếp cận nhất”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM gửi gắm.

An Giang tặng quà cho bà con gặp khó khăn

Ngày 8/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa cùng Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, trao 235 phần quà cho đồng bào dân tộc Khmer và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn TP Châu Đốc và huyện Tịnh Biên.

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang tự tay chọn lựa, phân loại các nhu yếu phẩm cho bà con gặp khó khăn trong dịch Covid-19

Những phần quà gồm: gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu như: mì gói, rau củ quả… Đặc biệt, chính tay Đại tá Lâm Thành Sol tận tay lựa, phân loại nhu yếu phẩm để tặng cho người dân.

Tại các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn TP Châu Đốc, Đại tá Lâm Thành Sol đã ân cần thăm hỏi, động viên lực lượng, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ cố gắng khắc phục khó khăn, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Đại tá SoL trao tặng quà cho đồng bào Khmer

Đồng thời, Đại tá SoL cùng đoàn công tác cũng trực tiếp đến tận nhà, trao tận tay những phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện miền núi Tịnh Biên.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên Công an An Gang chuẩn bị các nhu yếu phẩm tặng bà con nhân dân

Đại tá SoL tặng quà cho nhân dân tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên

Tuấn Kiệt - Hoài Thanh