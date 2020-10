Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT- Huế thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Hiện 4 tỉnh này đã tiếp nhận hơn 135 tỷ đồng tiền hỗ trợ lũ lụt.

Cụ thể, Hà Tĩnh tiếp nhận 25 tỷ, Quảng Bình 50 tỷ, Quảng Trị và TT- Huế mỗi tỉnh 30 tỷ đồng.

Tại Hà Tĩnh, theo thống kê mới nhất, mưa lũ gây thiệt hại về người và thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng về tài sản.

Tính riêng huyện Cẩm Xuyên, theo thống kê sơ bộ mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, có 1 người tử vong, 27 người bị thương, gần 11.500 tấn lúa bị cuốn trôi và hơn 400.000 gia súc, gia cầm bị chết.

Tỉnh này đã tiếp nhận từ hơn 320 tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 24 tỷ đồng tiền mặt và 5 tỷ đồng tiền hàng. Trong đó, Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh đón 58 đoàn, tiếp nhận gần 23 tỷ tiền mặt.

Công an tỉnh Nghệ An ủng hộ Hà Tĩnh sau lũ lụt

Đến sáng nay (23/10), UBND huyện hỗ trợ các xã 3.600 thùng mì tôm, 500 thùng lương khô, 500 thùng nước khoáng, 1.800 lít xăng dầu, 500 áo phao, 400 bộ chăn màn và thuốc men, 2.000 suất ăn cho người dân tại các điểm tập trung.

Người dân rơi nước mắt nhận hỗ trợ

Ngoài ra, có 65 đoàn hỗ trợ qua MTTQ huyện, 60 đoàn hỗ trợ trực tiếp tại các địa phương với số lượng khoảng 150 tấn hàng, trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã quân tâm đến nhân dân Hà Tĩnh.

"Sự ủng hộ của mọi người là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đoàn kết vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, Bí thư tỉnh ủy nói.

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho biết, diễn biến mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho đời sống người dân và sắp tới bão số 8, số 9 lại có khả năng vào Hà Tĩnh, nên đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, không được chủ quan.

Bí thư Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị liên quan thông tin một cách cụ thể quá trình điều tiết khoa học, hợp lý việc xả lũ ở hồ Kẻ Gỗ vừa qua để các phương tiện thông tin và người dân nắm bắt chính xác.

Tại Quảng Trị, ảnh hưởng của mưa lũ đã khiến 50 người tử vong, 4 người mất tích và 25 người bị thương. Mưa lớn kèm lũ quét cũng khiến 175 nhà ở, hàng chục trường học bị hư hỏng nặng, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân bị đảo lộn.

Gạo được vận chuyển đến tay người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Theo ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhằm kịp thời chia sẻ với nỗi mất mát của người dân, MTTQ tỉnh đã phát động chương trình chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

“Những ngày qua, ngoài tổ chức, cá nhân trực tiếp đến hỗ trợ thì Ban vận động của đơn vị cũng đã tiếp nhận hàng chục tấn hàng chủ yếu là lương thực, thực phẩm từ các tổ chức cứu trợ.

Đồng thời, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân cũng đã ủng hộ vào tài khoản của Ban vận động gần 30 tỷ đồng”, ông Hùng cho biết.

Cũng theo ông Hùng, đến nay tất cả nhu yếu phẩm của các đoàn cứu trợ đã được trao trực tiếp cho người dân vùng lũ.

“Với số tiền trong tài khoản, đơn vị đã sử dụng một phần để hỗ trợ cấp thiết cho các gia đình chịu thiệt hại nặng nề như có người bị thương, tử vong, sập nhà. Sắp tới, đơn vị sẽ rà soát các điểm trường học bị hư hỏng, các hộ gia đình bị thiệt hại tài sản, hoa màu để trình lãnh đạo trích xuất nguồn kinh phí hỗ trợ cho bà con ổn định sinh kế.

Việc hỗ trợ bà con nhân dân nhu yếu phẩm hay tiền mặt đều được công khai, minh bạch”, ông Hùng nhấn mạnh.

Tỉnh TT-Huế cũng là địa phương chịu nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua. Các huyện A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc… mưa lũ đã khiến nhiều người dân thương vong, hàng ngàn nhà cửa, hoa màu bị nhấn chìm.

Một lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế cho biết, ngoài các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp, đơn vị này cũng thành lập Ban vận động tiếp nhận nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

“Tính đến hết ngày 21/10, đơn vị đã nhận được hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và gần 30 tỷ đồng.

Song song với đó, đơn vị cũng tổ chức lực lượng lập thành các đoàn, đi về các địa phương chịu hậu quả nặng nề để trao tặng cho người dân nhằm giúp họ ổn định cuộc sống”, vị lãnh đạo này cho biết.

Cứu trợ tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)

Tại tỉnh Quảng Bình, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Phòng thủ dân sự cho biết, mặc dù nước lũ đã xuống nhiều, nhưng đến nay vẫn còn 4 vạn ngôi nhà ngập trong nước lũ.

Mưa lũ cũng làm chết 9 người và làm bị thương 29 người, nhiều cơ sở vật chất, trường học bị hư hỏng nặng.

Ông Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, cùng với việc hỗ trợ trực tiếp, các đoàn thiện nguyện trên khắp cả nước, tính đến 17h chiều nay, Ban vận động tiếp nhận được hơn 50 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa ủng hộ người dân.

Thiện Lương - Quang Thành

