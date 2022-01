Từ ngày 10/1, tỉnh Cà Mau có 95 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc vùng vàng; 6 đơn vị thuộc vùng xanh và không còn đơn vị thuộc vùng đỏ, cam.

Chiều 9/1, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng ban hành quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 10/1, tỉnh sẽ có 95 đơn vị áp dụng cấp độ 2 (vùng vàng); 6 đơn vị thuộc cấp 1 (vùng xanh). Đặc biệt, Cà Mau không còn xã, phường, thị trấn nào thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ) và cấp độ 3 (vùng cam).

Cà Mau đã xuất hiện vùng xanh

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 8/1/2022, Cà Mau ghi nhận 42.693 ca mắc Covid-19; 32.328 ca điều trị khỏi và tử vong 223 người. Hiện có hơn 10.200 người đang được điều trị, trong đó có hơn 8.200 ca điều trị tại nhà.

Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 mới ở Cà Mau liên tục giảm.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau hiện tại số lượng oxy lỏng và các túi thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đang còn rất ít so với nhu cầu thực tế.

Hiện, tỉnh còn khoảng 5,86 tấn oxy lỏng, 562.961 lít oxy nén. Trong khi đó, nhu cầu oxy lỏng của tỉnh là khoảng 17,34 tấn, oxy nén là 70.413 lít.

Riêng thuốc điều trị Covid-19, tỉnh Cà Mau được trang bị 33.000 túi thuốc A, 4.700 túi thuốc B, 25.470 túi thuốc C và hiện còn: 4.900 túi thuốc A, 1.200 túi thuốc B, 8.304 túi thuốc C. Nhu cầu của tỉnh là 28.100 túi thuốc A, 3.500 túi thuốc B, 17.166 túi thuốc C.

Những gian lao và bê bối ở ngành Y tế Sự vất vả hy sinh chống dịch của ngành Y khiến bất kể người nào cũng biết ơn, trân trọng nhưng nhìn tổng thể thời gian qua, uy tín của ngành Y bị giảm sút bởi quá nhiều bê bối.

Ngọc Chúc