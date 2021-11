Quả đồi lớn bất ngờ đổ sập xuống đường nơi người dân thường xuyên qua lại ở huyện Nam Trà My, rất may không có thiệt hại về người.

Tối 30/11, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất.

Theo ông Lạc, khoảng 16h cùng ngày, một quả đồi lớn bất ngờ sạt lở, trút hàng ngàn khối đất đá phủ lấp tuyến đường dẫn vào làng Tắc Pét - Măng Tông, thôn 5 (xã Trà Cang), gần đó là các nhà dân. May mắn thời điểm xảy ra vụ sạt lở không có phương tiện lưu thông qua đường.

Sau vụ sạt lở, chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại

"Nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My có mưa to. Thế nhưng, vào thời điểm quả đồi sạt lở, trời lại tạnh ráo. Rất may đất đá đổ xuống tuyến đường liên thôn và khu vực đất sản xuất của người dân nên không gây thiệt hại về người. Vị trí đang bị đất đá phủ lấp còn cách nhà dân gần 30 mét và cách trụ sở UBND xã tầm 2 km", ông Lạc nói.

Theo vị này, ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã chăng dây, cắm biển cảnh báo để ngăn người dân đến gần.

Hai ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện Nam Trà My bị sạt lở nặng. Tuyến Quốc lộ 40B dẫn lên trung tâm huyện Nam Trà My ngập bùn đất.

Hồ Giáp - Công Sáng