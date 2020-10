Một số tỉnh, thành ở miền Tây đã kêu gọi, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung hàng tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Ngày 23/10, Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

“Đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, bởi lũ lụt và tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 8. Những ngày qua, hoàn cảnh bà con rất gian nan, cực khổ, những hoàn cảnh rất cần sự chia sẻ.

Nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Khi xem các hình ảnh, thông tin về lũ lụt, nhiều người đã không cầm được nước mắt”, Đại tá Đoàn Minh Lý bày tỏ.

Công an tỉnh Vĩnh Long quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã quyên góp, hướng về người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tổng số tiền quyên góp gần 700 triệu đồng, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ chuyển 400 triệu đồng đến Công an tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh. Số còn lại, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đang bị ảnh hưởng lũ lụt, chia sẻ khó khăn với người dân.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã phát động quyên góp ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại do ngập úng và đồng bào Miền Trung ruột thịt bị thiên tai.

Cà Mau kêu gọi mỗi cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm trong tỉnh cùng hướng về, chia sẻ những đau thương, mất mát, ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở Cà Mau hãy tiết kiệm trong chi tiêu, với khả năng và điều kiện của mình, ủng hộ phù hợp, ít nhất 1 ngày lương. Buổi lễ đã huy động được trên 801 triệu đồng.

Ngoài ra, Cà Mau còn hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Còn UB MTTQ VN tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận tiền mặt đóng góp từ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Lê Thành Công cho biết, tính đến chiều 22/10, đơn vị đã nhận được tổng số tiền gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Mặt trận tổ quốc Tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ông Công cho biết, sẽ nhanh chóng chuyển số tiền ủng hộ này đến UB Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ kịp thời cho bà con miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung số tiền gần 600 triệu đồng. Công an tỉnh Sóc Trăng đã quyên góp được hơn 700 triệu đồng.

Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh vừa thống nhất chủ trương xuất 500 triệu đồng từ Quỹ “Cứu trợ thiên tai” của tỉnh để chuyển hỗ trợ đồng bào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra thời gian qua, mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

Hải Phòng gặp doanh nghiệp 2 tiếng, dân vùng lũ Miền trung có thêm 120 tỷ đồng Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trực tiếp gặp gỡ, kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ người dân gặp thiên tai. Sau 2 tiếng, Hải Phòng thông báo gửi vào Miền trung 120 tỷ đồng.

Hoài Thanh