Trụ sở Công an phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động do 3 cán bộ tại đây tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Sáng nay, trụ sở Công an P.Thảo Điền đã tạm ngưng hoạt động do trước đó một số cán bộ tiếp xúc gần với phi công người Anh được xác định dương tính với Covid-19, lần 1.

Trụ sở Công an phường Thảo Điền. Ảnh: HV

Theo đó, 3 cán bộ Công an (2 nam, 1 nữ) công tác tại Công an P.Thảo Điền đã được đưa đi cách ly tập trung tại H.Cần Giờ do tiếp xúc gần với phi công quốc tịch Anh (được xác định dương tính với Covid-19 lần 1) khi đi đăng ký tạm trú tại cơ quan này.

Phóng viên VietNamnet đã có mặt tại trụ sở Công an phường Thảo Điền trưa nay, bên ngoài cổng đóng cửa, không có người canh gác. Trước cổng trụ sở có dán tờ giấy thông báo nội dung: “Hôm nay Công an phường họp cả ngày không tiếp dân”.

Trao đổi với VietNamNet trưa 20/3, Chủ tịch UBND quận 2, ông Nguyễn Phước Hưng cho biết, trụ sở Công an phường Thảo Điền đã tạm ngưng hoạt động. Việc tạm ngưng cho đến khi có kết quả công bố của Bộ Y tế về trường hợp phi công quốc tịch Anh trong lần xét nghiệm tiếp theo. Khi đó, Ban phòng chống dịch quận 2 sẽ tính tiếp tới các phương án khác.

Trước trụ sở Công an phường Thảo Điền có dán tời giấy, nội dung: "Ngày hôm nay Công an phường họp cả ngày không tiếp dân". Ảnh: HV

“Hiện nay, để phòng lây nhiễm (nếu có mầm bệnh) cho người dân, trụ sở Công an phường Thảo Điền tạm thời dời qua UBND phường làm việc. Quận đã điều động lực lượng Công an tại các phường khác đến hỗ trợ phường Thảo Điền thực hiện các công việc thường ngày cho người dân”, ông Nguyễn Phước Hưng cho biết.

Còn theo một cán bộ thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận 2, ba cán bộ Công an tiếp xúc gần với phi công người Anh đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung tại huyện Cần Giờ. Một số cán bộ có liên quan thực hiện cách ly tại trụ sở Công an phường Thảo Điền; những người còn lại không liên quan thì tự cách ly ở nhà theo quy định.

Cũng trong hôm qua (19/3), nhân viên y tế đã tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ trụ sở công an P.Thảo Điền.

Trong diễn biến liên quan, chung cư cao cấp Ascent trên đường Quốc Hương, quận 2, cũng đã được phong tỏa từ chiều qua, sau khi phi công người Anh sống tại căn hộ A23.02 có kết quả xét nghiệm lần đầu dương tính nCoV.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xuất camera, tìm những người tiếp xúc gần với phi công người Anh để đưa đi cách ly tập trung. Bước đầu cho thấy, viên phi công tiếp xúc người nước ngoài là chính; một số người đã về nước; một số đang phục vụ cho hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Ngoài những người trong chung cư, phi công này còn tiếp xúc với 2 người bạn, trong đó một người đang ở Úc; người còn lại đã được quận 2 cô lập tại căn hộ và vận động đi cách ly tập trung.

Dịch Covid-19 có thể không giảm vào mùa hè dù trời nóng lên Tại cuộc giao ban trực tuyến chiều qua của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định dịch có thể không giảm vào mùa hè, dù thời tiết nóng lên.

Hồ Văn