Tại cuộc họp báo cuối năm của Công an TP.HCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc công an TP.HCM nói về những vụ công an vi phạm pháp luật.

Về vụ việc nhiều cán bộ, chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú nhận tiền để giải cứu nghi phạm ma tuý, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang xác nhận rõ, đã khởi tố bị can đối với 8 người về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM

Trong vụ án này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác đối với 25 người để làm rõ trách nhiệm có liên quan nhằm xử lý.

Vị Phó giám đốc công an TP.HCM khẳng định, sai phạm của tập thể ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú là cố ý. Tuy nhiên, vụ án được phanh phui xuất phát từ hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành Công an TP.

“Rất là đau xót với vi phạm rất lớn như thế. Gần như cả ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà vi phạm pháp luật, trong đó có cả người đứng đầu là trưởng Công an phường.

Đây là lực lượng thực thi pháp luật thì phải chấp hành nghiêm pháp luật. Sai phạm thì phải bị xử lý nghiêm”, Đại tá Quang nhấn mạnh.

Như đã thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú có chủ trương, bàn bạc với nhau, khi bắt những đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy thì gợi ý, tạo điều kiện cho họ gọi điện thoại, liên lạc với gia đình chung chi tiền bạc để được thả về. Việc này diễn ra trong thời gian dài, nhằm “giải cứu” cho nhiều đối tượng phạm pháp ma tuý.

Khi vào cuộc điều tra, đầu tháng 11 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 8 người trong đó có Trưởng Công an phường và 2 Phó trưởng Công an phường.

Cơ quan điều tra xác định, các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà đã giải cứu một số đối tượng phạm pháp ma tuý bằng cách không lập hồ sơ xử lý. Hoặc có trường hợp bị tạm giữ vì tàng trữ, mua bán ma tuý nhưng công an phường lập hồ sơ thay đổi bản chất vụ việc chỉ để xử lý về mặt hành chính.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng thông tin về trách nhiệm của lực lượng công an trong vụ trường gà cực lớn ở quận 6 bị triệt phá vào cuối tháng 9.

Ông Quang nhấn mạnh, phải xác định trách nhiệm trước hết là Công an phường 3, quận 6 rồi đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 6 và một số đơn vị liên quan khác. Phải chờ kết quả điều tra để làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân, từ đó có hướng xử lý.

Nhưng vị Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: "Ban giám đốc Công an TP đã đình chỉ công tác, thay đổi một số vị trí công tác đối với một số cán bộ để phục vụ cho việc kiểm tra, xác định trách nhiệm. Trong quá trình thanh tra, xác minh thì Công an TP.HCM sẽ xử lý nghiêm, không bao che, tuyệt đối không xử lý qua loa, xử lý cho có”.

Như đã thông tin, chiều 25/9, Ban giám đốc Công an TP giao cho lực lượng thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp cùng Trung đoàn CSCĐ bất ngờ đột kích vào trường gà tổ chức quy mô ở ven đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 3, quận 6. Công an đã khống chế, bắt giữ khoảng 200 người và thu giữ tang vật lên đến 2 tỷ đồng.

Đối tượng có vai trò tổ chức là Nguyễn Minh Thành (tự Ông Cò, SN 1977, là dân địa phương).

Trong cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang còn thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm của Công an TP.HCM trong thời gian tới, trong đó trước mắt là đảm bảo an ninh trật tự dịp lẽ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Công an TP cũng chú trọng đến loại hình tội phạm xâm phạm tài sản trên đường phố và nơi công cộng; tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và các ổ nhóm hoạt động có tổ chức...

Đã khởi tố 19 người trong vụ án liên quan đến ông Tất Thành Cang Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu nói về vụ án xảy ra tại doanh nghiệp Nhà nước do Thành ủy TP.HCM quản lý, liên quan đến ông Tất Thành Cang.

