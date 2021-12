6h sáng, chiến sỹ Hà Thị Thùy Dương - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị sẵn hành trang rời thành phố lên cửa khẩu Tân Thanh với nhiệm vụ cấp giấy thông hành tại chỗ.

Từ ngày đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát tại nước ta, cán bộ chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh từng bước thích ứng linh hoạt, tùy từng điều kiện cụ thể để có những tham mưu, đề xuất với Ban giám đốc Công an tỉnh đề ra những cách làm mới nhằm thuận tiện cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn đơn vị ngay từ rất sớm chủ động có các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo thích ứng với đại dịch.

Theo đó, nhận định được nhóm lái xe đường dài đến trụ sở đơn vị làm thủ tục thông hành có thể tạo nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, nhanh chóng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đề xuất với lãnh đạo Công an tỉnh cho thành lập tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục và trả kết quả cấp giấy thông hành tại hai cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh.

Tổ công tác được thành lập với mục tiêu đảm bảo cấp giấy thông hành trong thời gian sớm nhất và đặc biệt, khi lên làm nhiệm vụ tại cửa khẩu sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trong khu vực thành phố Lạng Sơn – nơi đơn vị đứng chân.

Thời điểm đầu mới thành lập, Tổ công tác hoạt động theo cách thức cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh lên tại các cửa khẩu rồi làm thủ tục thông hành, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các cán bộ sẽ trở về đơn vị.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục thông hành tại cửa khẩu. Ảnh: Văn Phong

Tuy nhiên, dịch bùng phát mạnh trở lại tại Lạng Sơn vào những ngày tháng bảy năm nay buộc các cán bộ thuộc phòng Xuất nhập cảnh phải thay đổi cách thức làm việc. Theo đó, các cán bộ lên đường làm nhiệm vụ tại cửa khẩu từ sáng sớm, sau khi tổng hợp lượng giấy tờ nhất định sẽ có người vận chuyển về đơn vị và đặt ngoài lối ra vào. Sau quá trình sát khuẩn chặt chẽ, các hồ sơ được duyệt và làm các thủ tục liên quan. Nhóm cán bộ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu thay vì được về với gia đình nay phải thực hiện sinh hoạt, lưu trú tại một khu cách ly do Công an tỉnh bố trí.

Mỗi cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện cách ly trong vòng một tháng rồi đổi ca cho nhau, quá trình này các cán bộ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tác nghiệp. Theo cách làm này, lực lượng cảnh sát Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp hơn 13.000 giấy thông hành tại các cửa khẩu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Gần dân để ngăn chặn tội phạm

Không chỉ đẩy nhanh quá trình cấp giấy thông hành theo hướng thích ứng linh hoạt với đại dịch, lực lượng cán bộ thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn còn đảm trách nhiệm vụ nặng nề khi phải phát hiện, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Theo đó, trước ảnh hưởng của đại dịch, nhu cầu lao động trong nước và nước ngoài đã tạo nên các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép tại biên giới tỉnh Lạng Sơn. Tình hình trên buộc các lực lượng chức năng phải vào cuộc nắm tình hình và thực hiện các chuyên án bóc gỡ các đường dây rất tinh vi.

Theo thống kê, trong năm 2021, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xử lý vi phạm hành chính 60 vụ việc với 237 đối tượng vi phạm quy định về quản lý xuất nhập cảnh. Trong đó, xử phạt bằng tiền 24 vụ với 49 đổi tượng với số tiền hơn 187 triệu đồng, trục xuất 36 vụ 188 đối tượng. Nổi bật trong đó là chuyên án mang bí số A08 đã xử lý ba tổ chức liên quan đến vi phạm xuất nhập cảnh.

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đoàn Bổng

Đại tá Nguyễn Trung Thành chia sẻ, một trong những bí quyết để phá thành công các chuyên án liên quan đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép là phải đi sâu, bám sát cơ sở và gần gũi với nhân dân. Theo ông, không có camera nào bằng tai mắt của nhân dân trong việc giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm.

“Một buổi chiều khi đang đi công tác ở ngoại tỉnh, điện thoại tôi vang lên, đầu dây bên kia là người dân ở huyện Cao Lộc gọi đến báo nhìn thấy có nhóm người tình nghi đang xuất hiện trên địa bàn. Nhanh chóng, chúng tôi triển khai lực lượng và từ tin báo của nhân dân, chúng tôi triệt phá thành công đường dây đưa người nhập cảnh trái phép”, Đại tá Nguyễn Trung Thành nhớ lại khi nhắc đến vai trò của nhân dân trong thành công của các chuyên án.

Bên cạnh những đóng góp về thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, trong năm qua, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn còn tổ chức xác minh gần 7.000 trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài để nghị cấp hộ chiếu, không được nước ngoài cho cư trú, bị các nước bắt, trao trả về nước.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh với Công an Quảng Tây, Trung Quốc. Trao đổi 200 công văn, công hàm, 26 cuộc điện đàm. Thực hiện thủ tục và tiếp nhận 5.720 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả (tăng 2.398 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020). Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện trao trả cho phía Trung Quốc 1.084 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép (tăng 694 trường hợp).

Liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ 59 vụ với 391 đối tượng liên quan; khởi tố 50 vụ với 154 bị can.

Đáng chú ý, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện hiệu quả việc cải cách hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. Nổi bật là việc đăng tải giải đáp án 62 câu hỏi tại chuyên mục Hỏi - Đáp trực tuyến của Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Đơn vị còn lập một trang thông tin trên mạng xã hội Zalo phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh…

Những nỗ lực trên đã nâng cao chất lượng công tác, tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần nâng bậc cải cách hành chính năm 2011 của Công an tỉnh nói chung.

Đoàn Bổng