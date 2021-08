Có 9 cá thể hổ được giải cứu tại hộ dân nuôi nhốt ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đang được bảo vệ, chăm sóc nghiêm ngặt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Mỗi cá thể hổ đang được nhốt riêng biệt. Hổ được bảo vệ và chăm sóc nghiêm ngặt ở một góc khu du lịch sinh thái.

Người chăm sóc hổ ở đây cho biết, hổ đang dần thích nghi với môi trường xung quanh. Thức ăn mỗi ngày của 1 con hổ từ 5-6kg thịt gà, lợn hoặc bò…

Trước đó, sau khi giải cứu 17 cá thể hổ nuôi trái phép ở xã Đô Thành, có 8 cá thể hổ bị chết. Sau đó, số hổ này là tang vật vụ án được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bỏ vào tủ đông lạnh và dán niêm phong để phục vụ điều tra.

Đại tá Phan Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các cá thể hổ chết là ngoài ý muốn của cơ quan chức năng khi giải cứu từ 2 hộ dân ở xã Đô Thành.

Như tin đã đưa, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành vào sáng 4/8.

Chủ cơ sở thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990), ở xóm Nam Vực, nuôi 14 cá thể hổ đã trưởng thành.

Chủ cơ sở thứ hai là bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, xóm Phú Xuân) và ông Lê Văn Hậu (Công an viên xã Đô Thành) nuôi nhốt 3 cá thể hổ. Bà Định đã xây dựng hệ thống tầng hầm nuôi hổ với diện tích 120m2. Mỗi con hổ ở đây nặng từ 225 - 265kg.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều nay 9/8, tại cuộc họp báo do Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, Công an Nghệ An đã thông tin về việc tổ chức chuyên án, bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt.