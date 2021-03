Lãnh đạo TP Cần Thơ đã phân công ông Nguyễn Phước Tồn phụ trách điều hành Sở Y tế, sau khi ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở bị Bộ Công an khởi tố.

Chiều 2/3, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ ra thông báo về vụ Giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm pháp luật trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước”.

Sở Y tế Cần Thơ

Ban Tuyên Giáo Thành uỷ Cần Thơ cho biết, để tiếp tục phối hợp phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng theo quy định pháp luật, đồng thời sớm ổn định hoạt động của Sở Y tế, lãnh đạo TP đã phân công dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách điều hành hoạt động của Sở.

Ngày 1/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biên pháp ngăn chặn với 11 bị can.

Trong đó bắt tạm giam 6 người gồm: bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ; Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ, Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới (NSJ Group).

Lê Huy Bình, nguyên Phó Tổng giám đốc NSJ Group; Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ); Lê Thành Hưng, nguyên nhân viên kinh doanh NSJ.

Ông Cao Minh Chu bà Bùi Thị Lệ Phi tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Đồng thời khởi tố, cấm đi khởi nơi cư trú đối với ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế; Hồ Phương Quỳnh, nguyên nhân viên ban quản lý dự án Sở Y tế; Nguyễn Duy Hùng, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, nguyên thẩm định viên, Công ty thẩm định giá BTC Value, Tạ Trường Xuân, nguyên nhân viên Công ty Liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, các bị can nói trên đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế TP Cần Thơ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Diễn biến mới vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố Sáng 2/3, lãnh đạo TP Cần Thơ đang họp bàn xử lý các vấn đến liên quan đến vụ Giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu bị Bộ Công an khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Hoài Thanh