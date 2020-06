Trung tá Trần Vĩnh Thành bị UBKT tỉnh uỷ Hà Tĩnh cảnh cáo vì để cấp dưới bỏ lọt tội phạm.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Hà Tĩnh vừa có thông báo về quyết định kỷ luật trung tá Trần Vĩnh Thành, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh; nguyên Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên vì để cấp dưới bỏ lọt tội phạm vụ buôn lậu pháo.

Trung tá Trần Vĩnh Thành

"Trung tá Thành là người đứng đầu nhưng để cho cấp dưới bỏ lọt tội phạm vụ buôn pháo lậu.

Ban đầu bỏ lọt khoảng 4 người, sau đó cơ quan chức năng điều tra thêm thì phát hiện bỏ lọt thêm 1 người nữa. Trong vụ này, một số cán bộ bị điều chuyển và giáng chức", lãnh đạo UBKT huyện Cẩm Xuyên nói.

Cụ thể, tháng 11/2019, Công an huyện Cẩm Xuyên bắt vụ vận chuyển, buôn bán hàng chục thùng pháo nổ. Một số đối tượng sau đó bị khởi tố về tội Buôn bán hàng cấm.

Trong vụ án này, trên cương vị Trưởng công an huyện, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, trung tá Thành đã thiếu trách nhiệm, để cấp dưới thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, quy định dẫn tới bỏ lọt tội phạm.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vĩnh Thành bằng hình thức cảnh cáo.

Sau vụ án này, Công an Hà Tĩnh đã chuyển công tác trung tá Thành từ vị trí Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên sang giữ chức Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh.

Một Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên có liên quan cũng bị giáng chức, điều chuyển về Công an huyện Hương Khê.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng vừa ra quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thái Hòa, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang.

Ông Nguyễn Thái Hòa

UBKT Tỉnh uỷ nhận thấy trên cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng ông Hòa thiếu gương mẫu, đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ 3.

UBKT xác định vi phạm của ông Nguyễn Thái Hòa đã làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân nên đã ra quyết định kỷ luật khiển trách.

Thiện Lương