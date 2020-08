Chính vì sự cảnh giác của người dân xung quanh mà hai cảnh sát “dỏm” đã bị lật tẩy nhanh chóng.

Ngày 30/8, Công an quận 11, TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra về hai cảnh sát “dỏm” gồm: Trần Hữu Sơn (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (SN 1983, quê Hưng Yên).

Qua điều tra ban đầu và khai báo của nạn nhân T, đến nay công an đã làm rõ bản chất vụ việc của hai đối tượng cả gan giả danh cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Đối tượng Trần Hữu Sơn

Và đối tượng Trần Hồng Thái

Đến giờ bà T vẫn còn hoang mang, bất ngờ với những gì xảy ra với mình, vào tối 28/8.

Theo tường trình của bà T, bà kinh doanh đá hoa cương và sống một mình tại căn nhà ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11. Bà cũng nhận định, khả năng hai người giả danh cán bộ Công an đã có quá trình theo dõi, “điều tra” về bà nên mới thực hiện hành vi táo tợn và xem thường pháp luật như thế.

Cụ thể, tối 28/8 bà T đi từ thiện về đến nhà ở đường Nhật Tảo. Sau khi tắm xong, lên giường định đi ngủ thì bà bất ngờ nghe tiếng đập cửa mạnh, dồn dập.

"Tôi vừa mở cửa thì hai người mặc đồ Công an xông vào. Một người xưng tên là Thắng ở Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì họ lại la lớn yêu cầu khám xét và bắt người.

Lúc đó tôi hoảng loạn tột độ, không biết mình có tội gì mà Công an đến nhà giữa đêm khuya thế này.

Tôi chặn họ lại ngay cửa, yêu cầu đợi tôi thay đồ khác sẽ làm việc, nhưng họ cứ xộc vào. Tôi la lớn là ở nhà một mình, các anh định hiếp tôi à. Lúc đó, họ mới không giữ tôi lại”, lời bà T.

Giấy tờ cá nhân của hai đối tượng, trong đó có giấy chứng minh CAND mang tên Trần Quyết Thắng, sỹ quan cấp tá

Bà T lên lầu gọi điện cho người em trai, nhờ đến nhà xem có chuyện gì xảy ra mà Công an đến nhà giữa đêm khuya. Đồng thời, khi bà T la lớn thì hàng xóm xung quanh cũng chạy đến xem. Một số người thấy hành tung của hai cán bộ công an có nhiều nghi vấn nên đã báo cho Công an phường 7.

Theo bà T.: "Khi họ vào nhà, họ đọc lệnh bắt tôi về tội tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi. Họ đọc đúng các thông tin của tôi, nhưng tôi không có dính dáng đến những việc làm phi pháp đó nên ban đầu nghĩ là công an có nhầm lẫn gì”.

Khi tổ công tác của Công an phường 7 đến nhà thì bà T vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng hoang mang và lên huyết áp, suýt ngất xỉu.

Nhưng lực lượng Công an phường 7 đã nhận diện được những điều đáng ngờ của hai người mang quân phục CAND, xưng là người của Cục Cảnh sát hình sự.

Theo lời kể của một số cán bộ Công an phường 7, khi đối diện thì đã nhận ra có nhiều điều nghi vấn, nhưng vẫn hỏi chuyện hai người mặc quân phục CAND. Hai người này vẫn mạnh miệng, trả lời trơn tru là “người của Cục, đang thực hiện nhiệm vụ của Bộ”.

Cụ thể, một thành viên tổ công tác Công an phường 7 có hỏi “sao các anh bắt người, khám nhà mà không thông qua địa phương”. Một trong hai người đáp trả bình tĩnh “đã gửi thông báo nhiều lần rồi!”.

Không nhận thấy có cán bộ của Viện KSND tham gia, tổ công tác phường hỏi thẻ ngành và một số vấn đề nghiệp vụ ngành thì bắt đầu hai vị cán bộ công an ú ớ. Tổ công tác quyết định mời tất cả những người liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc.

Thủ đoạn chưa từng có

Tổ công tác Công an phường chỉ đấu tranh vài câu hỏi thì cuối cùng hai người khai tên Trần Hữu Sơn và Trần Hồng Thái, là Công an “dỏm”. Chúng khai, mục đích giả Công an đến nhà dàn cảnh đọc lệnh bắt, khám xét nhà bà T nhằm đe doạ tinh thần, uy hiếp bà để chiếm đoạt tài sản.

Chúng khai chi tiết, quân phục CAND, súng ngắn, và BKS xanh dành cho ô tô là lân la tìm mua trên mạng.

Hai đối tượng khi bị tạm giữ khi đang mặc quân phục CAND

Đại diện Công an quận 11 cho hay, đây là thủ đoạn mới, cực kỳ táo tợn mà người dân ít ngờ đến.

Chúng dường như có tìm hiểu, nghiên cứu trước về lai lịch của nạn nhân trước khi thực hiện hành vi. Và may mắn trong trường hợp này, hành vi của chúng bị phát giác nhờ tinh thần cảnh giác của người dân xung quanh.

Cũng theo Công an quận 11, thủ đoạn của hai đối tượng Sơn và Thái như trên là chưa từng có. Chúng sắm quân phục CAND, súng ngắn, và thuê ô tô gắn xe BKS xanh 80B, chứng tỏ có tổ chức, có kế hoạch bài bản. Khả năng là chúng còn thực hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác và Công an quận đang tập trung đấu tranh, mở rộng điều tra.

Xe ô tô gắn BKS giả 80B mà Công an quận 11 thu giữ

Được biết, Công an TP.HCM cũng như nhiều tỉnh, thành khác trong những năm qua thường xuyên đưa ra những khuyến cáo để người dân tăng cường cảnh giác với nạn giả cán bộ Công an và các cơ quan công quyền khác nhằm mục đích lừa đảo.

Theo đó, những bước tố tụng như gửi các văn bản mời làm việc, tống đạt lệnh bắt giữ người hay khám xét nhà đều phải thực hiện đúng quy định tố tụng hình sự, có sự tham gia của nhiều đơn vị liên quan như: Công an, Viện KSND, Công an địa phương và đại diện tổ dân phố. Hoàn toàn không có chuyện chỉ vài người mà thực hiện được, càng không có chuyện gửi qua đường bưu điện hay gọi điện thoại.

Do đó, Công an đề nghị người dân tăng cường cảnh giác và nếu phát hiện ra hoạt động đáng ngờ, phải báo cho cơ quan Công an gần nhất để nhanh chóng can thiệp, xử lý.

Giả cán bộ Bộ Công an nửa đêm đến nhà dân đọc lệnh bắt người Công an quận 11 đang tạm giữ Trần Hữu Sơn (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, tạm trú quận 7) và Trần Hồng Thái (SN 1983 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Phước An