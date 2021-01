Bị công an chốt chặn yêu cầu dừng xe để kiểm tra, các đối tượng trộm chó manh động lao thẳng vào công an, sau đó bung cửa bỏ chạy để tại nhiều tang vật.

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sáng nay (13/1) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành truy bắt nhóm đối tượng trộm chó có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, lực lượng công an xã Phú An (thị xã Bến Cát) phát hiện một ô tô 4 chỗ có biểu hiện nghi vấn trộm chó qua hình ảnh từ camera an ninh.

Tang vật vụ án

Lúc này, tổ tuần tra đi ô tô tải đến khu vực ngã 3 Sông Hương (thuộc ấp Bến Giảng, xã Phú An) để chốt chặn, yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Phát hiện công an, các đối tượng lao thẳng ô tô đụng vào xe tuần tra, một đối tượng bung cửa phụ bỏ chạy bộ ra ngoài.

Xe tuần tra của lực lượng công an bị đâm móp phần đầu

Riêng tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy khoảng 200 mét thì xuống xe tẩu thoát vào khu vườn cao su.

Qua kiểm tra, trên xe có 7 con chó bị quấn băng keo, súng xung điện bắn chó, gậy ba khúc,…Ghế sau xe ô tô này còn có một chiếc nón của ngành công an.

Xuân An