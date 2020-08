Một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk chiều nay (31/8) xác nhận, hai cán bộ công an tỉnh vừa bị tạm đình chỉ công tác để xác minh vụ việc đánh nhau do mâu thuẫn tiền bạc.