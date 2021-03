“Con hư hỏng, vợ chồng tôi không thể dạy bảo nên nhờ người cháu răn đe, dạy con, nhưng không ngờ sự việc đi quá xa, gây hiểu nhầm”, ông H. nói.

Trưa 29/3, ông N.V.H. (41 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lên tiếng chia sẻ thông tin liên quan clip con trai N.Q.V. (17 tuổi) bị nhóm thanh niên hành hạ và chôn sống.

Theo ông H., gia đình ông có 2 người con, V. là con trai đầu, đang học lớp 11 một trường tại TP Vinh (Nghệ An). Nhiều ngày trước, V. bỏ học đi chơi với bạn, vợ chồng ông khuyên can, dạy dỗ nhưng V. không nghe lời. Bất lực, ông đã nhờ một người cháu tên Khánh răn đe để V. ngoan hơn.

“Con hư hỏng, vợ chồng tôi không thể dạy bảo nên nhờ người cháu giúp răn đe, dạy con, nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa, gây hiểu nhầm”, ông H. nói.

Ông H. (áo xanh) nói nhờ người dạy dỗ V. để con ngoan hơn. Ảnh: Công an cung cấp

Người bố nói rằng việc nhờ người khác dọa V. chỉ nhằm mục đích dạy dỗ, để V. biết nghe lời cha mẹ. Còn việc nhóm thanh niên có hành động đánh đập, chôn V. dưới hố cát, người bố cho rằng chỉ để răn đe con trai.

Ông cũng mong cơ quan pháp luật có hướng xem xét với nhóm thanh niên gây ra vụ việc.

Còn bà Ngô Thị Lý. (62 tuổi, bà ngoại V.) cho biết khi xem clip V. bị trói, đánh đập, bà có hỏi cháu về sự việc nhưng V. nói quay clip chỉ để cho vui, cảnh báo người khác.

Hình ảnh nam thanh niên bị vùi dưới hố cát

Sáng 27/3, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nhóm người hành hạ rồi đào hố để chôn sống một nam thanh niên.

Theo nội dung clip, sau khi bắt thanh niên cởi quần áo, nhóm người dùng dép đánh nạn nhân.

Nhóm còn đào hố rồi trói tay, bịt mặt trước khi bắt nạn nhân nằm xuống hố và phủ cát lên.

Nạn nhân được xác định là N.Q.V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Sau sự việc, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đã tạm giữ hình sự 13 người xuất hiện trong clip.

Nhóm nghi phạm khai V. từng thuê xe máy của một người trong nhóm rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Việc bắt giữ và có những hành vi trê là để đe dọa, ép trả nợ. Ngoài ra, bố mẹ V. cũng nhờ răn đe để con trai đỡ hư hỏng.

