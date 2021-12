Bị can Trần Văn Khởi ở Kiên Giang nhiều lần hành hạ dã man bé gái 3 tuổi, con riêng của vợ khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 3/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt giam Trần Văn Khởi (26 tuổi, ngụ huyện An Minh) để điều tra hành vi giết người.

Bị can Khởi được xác định hành hạ, đánh bé gái 3 tuổi (con riêng của vợ Khởi) tử vong.

Đối tượng Trần Văn Khởi. Ảnh: Anh Vũ

Theo công an, Khởi và chị N.T.H. (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh), sống chung như vợ chồng.

Chị H. có 3 người con riêng, trong đó có bé gái mới 3 tuổi.

Trong thời gian chung sống, thấy bé gái 3 tuổi thường xuyên tiểu tiện trong quần nên Khởi rất bực. Gã nhiều lần đánh đập, tra tấn bé gái dã man như châm điếu thuốc đang cháy vào miệng; dùng kìm nhổ răng...

6h ngày 18/11, Khởi thấy con riêng của vợ lại tiểu tiện trong quần nên đánh đập bé gái bị thương nặng. Khởi và H. đưa bé gái đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Cả hai mang thi thể bé gái về chôn, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Khởi thực nghiệm lại hành vi hành hạ bé gái. Ảnh: Anh Vũ

Bác sĩ thấy trên cơ thể bé gái có nhiều thương tích nên trình báo công an. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xác định Khởi là kẻ gây ra cái chết cho bé gái nên truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Khởi khi gã đang trốn tại một nhà trọ ở TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Thiện Chí