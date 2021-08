Tài xế sử dụng ô tô giả xe cứu thương, chở một bệnh nhân di chuyển đoạn đường gần 4km và đòi 3,5 triệu đồng.

Tối 10/8 Công an quận 8 đã bàn giao một tài xế cùng một ô tô cho Công an quận Tân Bình làm rõ, xử lý về việc giả làm xe cứu thương để “chặt chém” người bệnh.

Chiếc ô tô 16 chỗ được cải trang, giả làm xe cứu thương

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô BKS 51B – 321.49 có bề ngoài giống xe cứu thương, đón người bệnh tại phường 10, quận Tân Bình đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Đoạn đường di chuyển khoảng 4km nhưng khi bệnh nhân xuống xe, tài xế yêu cầu người nhà phải trả 3,5 triệu đồng.

Bức xúc, người nhà bệnh nhân trình báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo, Công an TP.HCM xác định, số tiền mà người nhà bệnh nhân chi trả trong vụ việc không lớn nhưng tính chất vụ việc nghiêm trọng. Trong khi TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội, việc lợi dụng dịch bệnh và hoạt động y tế để trục lợi là không thể chấp nhận được. Công an TP.HCM đã thông báo công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp truy tìm, chặn bắt tài xế điều khiển chiếc xe nói trên.

Chiều 10/8, Công an phường 15, quận 8 phát hiện chiếc ô tô giả xe cứu thương BKS 51B – 321.49 đang chở một người bệnh khác đến bệnh viện và chặn lại.

Bước đầu xác định, chiếc ô tô trên là xe 16 chỗ. Tài xế đã thiết kế, cải trang y hệt xe cứu thương và gắn BKS giả để hành nghề.

CSGT dùng ô tô đặc chủng chở cụ ông bệnh tim đi cấp cứu Hai người con chở cha bằng xe gắn máy đi cấp cứu nhưng hỏng xe dọc đường. Họ đã được cảnh sát giao thông (CSGT) trợ giúp.

Phước An