Để phục vụ nhân dân chơi Tết Nhâm Dần, TP Hải Phòng sẽ tổ chức 18 chợ hoa xuân.

Các điểm được tổ chức chợ hoa là khu vực vỉa hè các đường phố lớn như Lê Hồng Phong, Hồ Sen, Võ Nguyên Giáp, Lán Bè, Hoàng Minh Thảo...

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương có chợ hoa xuân phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị…



Đồng thời, các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực chợ hoa xuân.

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, ban đầu địa phương tính tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo của Bộ VHTT& DL đề nghị tạm dừng tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán, Hải Phòng đề nghị xin được bắn pháo hoa tại 1 điểm là khu công nghiệp Vship.

Nguyễn Thu Hằng