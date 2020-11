Tối nay (10/11), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, cơn bão số 12 khiến 2 người ở tỉnh này thương vong.

Theo đó, khoảng 9h sáng nay, ông Trương Văn Liêm (57 tuổi, ngụ khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) trèo lên mái nhà để chằng chống. Lúc này, ông Liêm bất ngờ trượt chân té ngã bị thương nặng và sau đó tử vong.

Người bị thương là bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi ở thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ).

Bão số 12 cũng khiến 1 nhà trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn sập hoàn toàn, 7 nhà ở xã Mỹ Thọ bị tốc mái.

Đơn vị này cho biết, tính đến 14h cùng ngày, cơn bão đã gây mất điện 1.325 trạm biến áp trên địa bàn tỉnh, hiện tại đã khôi phục được 593 trạm.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, dự báo đêm nay, khu vực tỉnh này còn có mưa to đến rất to.

Hồ Giáp

Do mưa lớn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sử dụng còi báo động, loa cầm tay cảnh báo người dân nguy cơ xảy ra sạt lở do mưa lớn. Huyện này đã di dời hơn 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.