Ngọn lửa bốc cháy tại quán bún mẹt Ẩm Thực Hà Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) khiến nữ chủ quán tử vong.



Vụ cháy diễn ra lúc gần 8h sáng 22/2.

Khi đó, người dân phát hiện khói bốc lên ở quán bún mẹt ở Phủ Diễn, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu nên gọi điện báo cho cơ quan chức năng vào cuộc.

Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng tại chỗ để chữa cháy, cùng lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ số 4 Công an tỉnh Nghệ An triển khai tham gia chữa cháy.

Cửa hàng Ẩm Thực Hà Thành bị thiêu rụi

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận hiện trường

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, nhiều vật dụng đã bị thiêu rụi, khói, khí độc nghi ngút bao trùm cả căn nhà. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai nhiều hướng tấn công, dùng các phương tiện chuyên dụng tháo dỡ các cấu kiện, nhanh chóng dập tắt đám cháy và chống cháy lan diện rộng.

Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế ngọn lửa

Vụ cháy khiến nữ chủ quán tử vong

Nguồn tin cho biết, nạn nhân tử vong trong vụ cháy là chị P.T.N (SN 1989), quê quán xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu là chủ cửa hàng nằm trên gác xép.

Ngoài ra, nhiều vật dụng ở bên trong cửa hàng này cũng bị thiêu rụi, hư hỏng.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo An