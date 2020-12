Sau tiếng nổ, quán hải sản ở Sài Gòn bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Đến 8h sáng nay (25/12), công an quận 12 (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn tại quán hải sản tươi sống nằm trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất).

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Khoảng 6h30 sáng cùng ngày, người dân xung quanh nghe tiếng nổ phát ra từ quán hải sản. Ngay sau đó, khói đen kèm ngọn lửa bốc lên.

Nhiều người dân hô hoán chạy đến ứng cứu nhưng do quán đóng cửa và không có ai bên trong.

Các nhân viên ở nhà hàng và các quán nhậu kế bên đã dùng nước và bình chữa cháy mini để dập lửa. Lực lượng PCCC quận 12 có mặt ít phút sau đó để khống chế kịp thời đám cháy, tránh cháy lan.

Vụ hoạ hoạn khiến nhiều đồ đạc bên trong quán ăn bị hư hỏng, cháy rụi. Bước đầu, ngọn lửa được cho là phát ra từ khu vực nhà bếp của quán.

Nhân viên quán đang dọn đồ bị cháy hư hỏng ra ngoài

Trước đó, sáng 22/12, căn nhà số 88 Nguyễn Trọng Tuyển (phường 15, quận Phú Nhuận) cũng xảy ra vụ nổ làm toàn bộ phần phía trước căn nhà bị sập hoàn toàn. Hai căn nhà kế bên cũng bị hư hại do bị ảnh hưởng.

May mắn, thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà đóng cửa không có ai ở bên trong nên không có thương vong về người. Công an quận Phú Nhuận xác định vụ nổ do rò rỉ gas.

Thảo Nguyên