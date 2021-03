Theo đó, khoảng 20h10 ngày 4/3, Trần Văn Bảo (SN 1985, trú xã Thống Nhất, TP Hạ Long) dùng dao rựa chém 2 người là anh L.N.S và anh D.V.Q (SN 1981, cả hai trú xã Thống Nhất) trọng thương.

Người thân 2 nạn nhân dùng ô tô nhãn hiệu Toyota Vios của anh S để đưa họ đi viện cấp cứu thì Bảo chặn lại và đốt chiếc xe cháy rụi.

Hai nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Công an TP Hạ Long đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Phạm Công

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 24/2 cho biết, vừa bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép số lượng lớn tại khu vực Vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long - TKV (TP Cẩm Phả).