Lãnh đạo huyện Đô Lương (Nghệ An) đang chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc một người đàn ông bị đánh bầm dập vùng đùi tại trụ sở UBND xã Hiến Sơn.

Theo đơn trình bày gia đình anh Nguyễn Trọng Bang (trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), tối 10/1, anh Bang nghe tin con ốm nặng, bị gãy tay nên sang nhà vợ thăm con (vợ chồng đã ly hôn). Ở đây, vợ và mẹ vợ anh Bang ngăn cản, không cho thăm.

Ngay sau đó, người nhà vợ cũ anh Bang gọi điện cho ông Phạm V.Q. là dân quân kiêm Thôn phó đến xử lý. Tiếp đến, anh Bang được ông Q. và ông Phạm V.N., công an viên xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương) mời về trụ sở để làm rõ.

Cũng theo anh Bang, khi được đưa về trụ sở UBND xã Hiến Sơn, anh bị ông Q. và ông Ng. còng tay lên cửa sổ và đánh bầm dập, bắt viết tường trình.

Vết bầm tím trên người anh Bang khi được đưa về trụ sở UBND xã Hiến Sơn làm việc

Lúc anh Bang về đến nhà, gia đình phát hiện vùng chân, đùi của anh có nhiều vết bầm tím. Người thân của anh Bang đã viết đơn tố cáo lên Công an huyện Đô Lương và Công an tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ vụ việc.

Chiều nay 12/1, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo huyện Đô Lương xác nhận, trường hợp anh Nguyễn Trọng Bang đã ly hôn vợ, đến thăm con gái vào lúc 22h đêm 10/1 và gây rối tại xóm Văn Trường (xã Hiến Sơn). Ngay sau đó, người nhà đã gọi lực lượng Công an xã đến xử lý nhưng anh Bang dùng gậy chống đối.

"Anh Bang khi đến nhà vợ thăm con trong tình trạng say rượu và có hành vi gây rối. Lực lượng công an xã đã đưa anh Bang về trụ sở Công an xã xử lý. Tuy nhiên do bức xúc việc chửi bới, đánh đập công an nên anh em có quá tay...", lãnh đạo huyện Đô Lương thông tin.

Cũng theo vị này, quan điểm của huyện Đô Lương là ai sai đến đâu sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm đến đó.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở huyện Đô Lương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vợ chồng chủ shop khai nữ sinh bị đánh đập, cắt áo ngực đã xin lỗi trước Chủ shop Mai Hường khai, nữ sinh tên H. đã chủ động liên hệ để xin lỗi về việc ngày 18/11 có đến shop lấy trộm quần áo. Nhưng việc xin lỗi này không được Cao Thị Mai Hường chấp nhận.

Bảo An