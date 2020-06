Hơn 15 ngày trốn trại, Triệu Quân Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm: 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động và khoảng 6 triệu đồng tiền mặt.

Sáng nay (19/6), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã thưởng đột xuất cho Công an TP, Ban chỉ huy quân sự TP Tam Kỳ về thành tích bắt phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - đối tượng thụ án chung thân, 2 lần trốn trại.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, khoảng 19h45 tối 18/6, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP phối hợp Công an phường An Mỹ đã ập vào bắt Triệu Quân Sự tại quán Internet ở kiệt 155/11, đường Hùng Vương.

Sự bị bắt khi đang chơi game tại quán Internet tại TP Tam Kỳ

Theo thượng tá Mười, bước đầu Sự khai nhận, khoảng 15h chiều 3/6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường ximăng.

Sau đó, Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng.

Trên đường chạy, khi đến địa bàn xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Sự trộm cắp 1 áo thun, 1 quần sọc màu xanh, 1 điện thoại và 1 xe máy….

Lúc này, Sự điều khiển xe máy trộm cắp được di chuyển theo đường QL 1A hướng ra Bắc.

Đến 1h ngày 4/6, Sự đến địa phận TP Tam Kỳ thì dừng xe trên đường và nghỉ ngơi. Sau đó, Sự đến một tiệm điện thoại bán điện thoại trộm được với giá 700.000 đồng, rồi chạy ra đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi.

Khi đến lưng chừng đèo Hải Vân, Sự bỏ lại xe máy chạy vào rừng ẩn nấp, đến tối đó, Sự di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển đến địa phận quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Tại đây, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 1 điện thoại, rồi đi bộ vào trung tâm TP Đà Nẵng nghỉ ngơi. Sự ở Đà Nẵng khoảng 2 ngày và ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê.

Sáng 7/6, Sự đón xe vào TP Hội An và đi dạo khu vực phố cổ khoảng 1 giờ thì tiếp tục đón xe ôm vào đến TP Tam Kỳ lúc 12h cùng ngày.

Tại TP Tam Kỳ, Sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và trộm 1 điện thoại và bán được 2,5 triệu đồng.

Đến sáng 8/6, Sự đón xe khách Tam Kỳ - Nam Giang, với ý nghĩ xe này đi vào TP.HCM. Tuy nhiên, khi xe về đến bến xe huyện Nam Giang, Sự phát hiện mình nhầm nên xin đi nhờ xe container xuống lại huyện Đại Lộc, khi đến cầu Hà Nhai, Sự xuống xe vào nhà nghỉ và ngủ lại tại đây.

Đến khoảng 3-4h sáng ngày 9/6, Sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa rồi ăn trộm hơn 200.000 đồng, Sự tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện trộm được khoảng 5-6 triệu đồng.

Bị công an phát hiện, Sự bắt xe lên huyện Nam Giang, rồi xuống thị xã Điện Bàn, sau đó bắt xe vào lại TP Tam Kỳ.

Từ ngày 9-18/6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven khu vực xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh), sau đó di chuyển vào khu vực trung TP Tam Kỳ để chơi game. Đến khoảng 20h tối 18/6 thì bị bắt giữ.

Thực hiện 6 vụ trộm cắp

Thượng tá Mười cho hay, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm: 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động và tiền mặt khoảng 6 triệu đồng.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười cho biết, trong thời gian trốn trại Sự thực hiện 6 vụ trộm tài sản

6 vụ trộm tài sản

“Đối tượng Sự nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ. Trong lúc bắt giữ, Sự không hề có phản ứng và mong muốn được gặp mẹ”, thượng tá Mười nói.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã thưởng 20 triệu đồng cho Ban chỉ huy quân sự và Công an TP Tam Kỳ vì thành tích bắt giữ Triệu Quân Sự.

“Đối tượng Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn khỏi trại giam T10. Việc bắt giữ được Sự đã khích lệ tinh thần các cho các lực lượng chiến sĩ công an…”, ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thưởng đột xuất cho Ban chỉ huy quân sự, Công an TP Tam Kỳ vì thành tích bắt Triệu Quân Sự

Được biết, Triệu Quân Sự từng là quân nhân tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 trước khi gây ra vụ án mạng sát hại 1 nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản tại Hà Nội vào năm 2012.

Tháng 3/2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 mở phiên toà xét xử tuyên phạt Sự án chung thân với các tội danh giết người, cướp của, đào ngũ.

Năm 2015, Triệu Quân Sự cùng 1 phạm nhân khác tổ chức vượt ngục và thành công. Đúng 1 tháng sau, Sự bị bắt giữ tại Hà Nội.

Giây phút Triệu Quân Sự đề nghị công an bắt mình Nhân viên quán net nói rằng khi công an hỏi tên và đề nghị kiểm tra giấy tờ thì Sự nói quanh co, sau đó đưa tay ra nói "Các anh bắt em đi".

Lê Bằng